La NASA rivela immagini di grandi asteroidi che sono appena passati vicino alla Terra: ScienceAlert

La scorsa settimana, la Terra è stata testimone di un evento raro: non uno, ma due grandi asteroidi sono passati nelle vicinanze.

Né 2024 MK né 2011 UL21, come vengono chiamati gli asteroidi, si sono avvicinati abbastanza alla Terra da costituire una minaccia, ma erano nel raggio d’azione dei sistemi di imaging radar. Quindi la NASA ha scattato alcune foto felici per celebrare l’occasione.

Queste immagini non sono solo souvenir dei passaggi ravvicinati degli asteroidi. Gli scienziati possono studiare le immagini per comprendere le proprietà delle rocce che si possono trovare attorno alla Terra: informazioni che potrebbero aiutarci a sviluppare strategie per affrontare eventuali futuri asteroidi che un giorno potrebbero minacciare il nostro pianeta.

Il piccolo angolo terrestre del sistema solare è per lo più vuoto, ma non del tutto. Di tanto in tanto, una cometa o un asteroide gli passa vicino mentre fa la propria orbita attorno al sole.

La stragrande maggioranza di queste cose non sarà un problema. Ma tutto ciò che passa ad una certa distanza dalla Terra, o… Al di sopra di una certa luminositàÈ classificato come potenzialmente pericoloso.

Questo perché il suo percorso attuale potrebbe essere buono, ma potrebbe accadere qualcosa di inaspettato, come una collisione con un altro oggetto che lo manderà in rotta di collisione con la Terra. Ciò non è probabile, ma non è nemmeno impossibile.

Sia MK 2024 che UL21 2011 rientravano nella categoria degli aeromobili potenzialmente pericolosi; Fortunatamente per noi, nessun capriccio inaspettato li ha fatti deviare dalla nostra direzione.

2011 UL21 ha sorvolato la Terra il 27 giugno, a una distanza di 6,6 milioni di chilometri (4,1 milioni di miglia), circa 17 volte la distanza tra la Terra e la Luna.

Meno di due giorni dopo è apparso il MK 2024. Il 29 giugno ha percorso almeno 295.000 chilometri (184.000 miglia). Questo è molto più vicino, circa tre quarti della distanza tra la Terra e la Luna.

Immaginare tali oggetti non è facile, anche quando sono relativamente vicini e sono classificati come asteroidi “grandi”. È ancora piuttosto piccolo nello schema delle cose e non molto brillante.

Ecco perché la NASA lo usa Grande telescopio radar Trasmettere onde radio nello spazio e ricevere il segnale di ritorno da cui gli scienziati possono costruire immagini.

Dal momento che nel 2024 MK era molto più vicino – un sorvolo così ravvicinato di un asteroide avviene solo ogni pochi decenni circa – siamo stati in grado di ottenere immagini più dettagliate.

La NASA ha utilizzato un telescopio per trasmettere le onde radio e un altro per riceverle, ottenendo immagini di 2024 MK che includono non solo la forma dell’asteroide, ma anche creste, canyon, rocce e creste.

È largo circa 150 metri (500 piedi) e ha una forma allungata con molti livelli pianeggianti. Rotola anche mentre si muove nello spazio.

È stato scoperto solo il 16 giugno e il suo percorso orbitale è stato modificato dalla gravità terrestre, quindi le osservazioni consentono agli scienziati di vedere cosa farà 2024 MK in futuro. Per il prossimo futuro, rimarrà al sicuro fuori dalla nostra portata, hanno rivelato. OH.

“Questa è stata un’opportunità eccezionale per studiare le proprietà fisiche e ottenere immagini dettagliate di un asteroide vicino alla Terra”. dice l’astronomo Lance Penner Dal Jet Propulsion Laboratory della NASA.

L’asteroide 2011 UL21, a una distanza molto maggiore, non ha inviato immagini dettagliate… ma quelle immagini contenevano una piccola sorpresa. Lì, accompagnati dall’asteroide largo 1,5 km, gli astronomi hanno avvistato una piccola luna, a una distanza orbitale di circa 3 km.

In realtà questo è qualcosa che stiamo scoprendo sempre di più con gli asteroidi più grandi.

L’anno scorso, gli scienziati hanno scoperto che l’asteroide Dinkenish, uno degli oggetti nella fascia degli asteroidi visitati dalla sonda Lucy della NASA, contiene una piccola luna. Il famoso test del doppio reindirizzamento degli asteroidi della NASA, in cui una navicella spaziale si è scontrata con un asteroide, è stato eseguito anche su Dimorphos, la più piccola coppia di asteroidi binari.

Stiamo trovando più asteroidi binari perché le nostre capacità di imaging stanno migliorando, e questa è un’ottima notizia per la difesa planetaria e la nostra comprensione dell’evoluzione del sistema solare.

“Si ritiene che circa due terzi degli asteroidi di queste dimensioni siano sistemi binari”. Penner dice“La loro scoperta è particolarmente importante perché possiamo utilizzare le misurazioni delle loro posizioni relative per stimare le loro orbite, masse e densità reciproche, che forniscono informazioni chiave su come si sono formate”.

E sono così carini. Benvenuto, mio ​​piccolo amico. Vieni quando vuoi.