Oroscopo Sagittario luglio 2024

Previsioni oroscopo Sagittario per luglio 2024



Scritto da Susan Miller

Questo mese ti prenderai cura delle tue finanze e osserverai attentamente dove vanno i tuoi soldi: risparmi, investimenti e pagamenti regolari che effettui durante un mese normale. Sembra che tu abbia una missione per mantenere più di ciò che guadagni e la luna nuova del 5 luglio ti aiuterà a raggiungere questo obiettivo.

In effetti, la luna nuova del 5 luglio in Cancro a 14 gradi è una pesca. Attirerà la tua attenzione sulla tua ottava casa dei soldi degli altri. Quest’area del tuo grafico non è governata dallo stipendio ma dal denaro che ti arriva al di fuori dello stipendio. Spesso ti arriva sotto forma di una grossa somma forfettaria.

La moneta dell’Ottava Casa comprende prestiti bancari, mutui, carte di credito e linee di credito, bonus e tasse (tasse che paghi e rimborsi fiscali che potresti ricevere). Il denaro governa eredità, borse di studio, aiuti finanziari, programmi governativi che forniscono assistenza finanziaria, cause finanziarie e accordi di divorzio, pagamenti assicurativi, capitale di investimento, commissioni, royalties, residui, indennità di fine rapporto, premi, regali di valore e proventi dalla vendita di proprietà .

Infine, questa casa regola anche i benefici che la vostra azienda può offrirvi come benefici, benefici per i quali non dovete pagare, come l’assicurazione sanitaria o i premi per l’istruzione, e che sono di grande valore. Questa è la casa del tuo segno zodiacale che indica il denaro di cui hai bisogno per finanziare i tuoi sogni più grandi, come andare all’università, comprare una casa, ristrutturare un appartamento, avviare un’attività in proprio o fare l’emozionante viaggio della tua vita, per citarne cinque esempi.