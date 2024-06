“Inside Out 2” riporta la Pixar al botteghino

Anche “Elemental”, un film originale Pixar uscito nelle sale lo scorso anno, ha ricevuto recensioni meno che brillanti e, almeno inizialmente, ha vacillato al botteghino. Ma “Elemental” alla fine si riprese, raccogliendo 500 milioni di dollari in tutto il mondo.

Da allora la Pixar ha rivisto la sua linea di produzione, ritardando un altro film originale, “Elio”, che sarebbe dovuto uscire nei cinema quest’anno, e spingendo avanti i sequel, tra cui “Toy Story 5”. Il mese scorso, la Pixar ha dichiarato che avrebbe smesso di produrre spettacoli originali per Disney+ come parte del suo ridimensionamento e ha licenziato 175 dipendenti, ovvero circa il 14% della sua forza lavoro. La Disney ha spinto la Pixar a iniziare a produrre serie TV come parte di uno sforzo più ampio – da allora abbandonato – per inondare Disney+ di contenuti.

La Disney ha utilizzato specificamente il suo servizio di streaming come strumento di vendita per il film “Inside Out 2”, uscito esclusivamente nelle sale. Mercoledì, gli abbonati Disney+ hanno ricevuto un avviso via e-mail su una promozione con Fandango, il venditore di biglietti del cinema online: ottieni un credito di $ 10 da utilizzare per un biglietto per Inside Out 2. L’offerta, che termina a luglio, ha ricevuto molta attenzione. Sui siti dei fan diretti alla Disney.