Un razzo SpaceX ha smesso di funzionare dopo che i motori hanno preso fuoco venerdì a Cape Canaveral

Venerdì, mentre un annunciatore del webcast di SpaceX contava alla rovescia gli ultimi 10 secondi del tentativo di lancio del Falcon 9, ha detto “accensione” mentre l’orologio segnava lo zero. Fumi e fumi in rapido movimento si sono sollevati dal fondo del razzo alto 230 piedi presso la stazione spaziale di Cape Canaveral.

Ma i computer di volo del Falcon 9, che controllano il conto alla rovescia del lancio durante l’ultimo minuto prima del decollo, spengono rapidamente i motori.

“Annulla”, disse l’annunciatore tre secondi dopo il T-0.

Dopo un’insolita sessione di post-accensione alle 17:07 EST, SpaceX ha annunciato che “una nuova data di lancio target sarà condivisa una volta disponibile”. Nessuna ulteriore informazione è stata rivelata pubblicamente.

La missione Starlink 10-2 di SpaceX è stata rinviata mercoledì e cancellata giovedì a causa del maltempo generato da Invest 90L prima del drammatico arresto di venerdì al Launch Complex 40. I razzi Falcon 9 sono azionati da nove motori Merlin, che utilizzano cherosene e ossigeno liquido come carburante.

Una volta lanciato, il razzo schiererà una costellazione di 22 satelliti Starlink per la trasmissione Internet nell’orbita terrestre bassa.

Il problema di venerdì potrebbe avere un impatto sul lancio di lunedì di SpaceX del satellite Astra 1P, che trasmetterà canali TV satellitari in Germania, Francia e Spagna, per l’operatore satellitare SES con sede in Lussemburgo. Anche il lancio della missione Falcon 9 è previsto presso il Launch Complex 40. Fino a venerdì sera non è stato fatto alcun annuncio.

Altrove sul fronte SpaceX, la FAA raccoglierà feedback dalle 18:00 alle 20:00 di lunedì durante un incontro virtuale sui futuri lanci di Starship-Super Heavy dal Kennedy Space Center della NASA. La FAA è l’agenzia principale che redige la dichiarazione sull’impatto ambientale di Starship.

“Questo progetto avrà un impatto benefico sulla nostra città”, hanno dichiarato i funzionari del Comune di Cape Canaveral in una nota. “Il vostro contributo e i vostri commenti sono importanti. Assicuratevi di far sapere alla FAA cosa pensate del progetto e degli impatti che potrebbe avere”. la tua città.” Pubblicato venerdì su Facebook.

