La prossima partita WNBA di Caitlin Clark: come guardare Chicago Sky vs. Febbre dell’Indiana oggi

Kaitlin Clark e Indiana Fever sembrano aver finalmente trovato il loro ritmo, avendo vinto tre delle ultime cinque partite (4-10 in stagione). Ma ora è il momento di affrontare una squadra che ha già dimostrato di essere un’avversaria formidabile: i Chicago Sky (4-7). Questa domenica, Clarke affronterà ancora una volta giocatori del calibro di Angel Reyes, Camila Cardoso e Chindi Carter. Nonostante un inizio difficile per la sua stagione da rookie, l’impatto di Kaitlyn Clark rimane forte. Siete pronti a guardare la prossima partita di Clark? La febbre prende il volo questo pomeriggio alle 12:00 ET su CBS. Ecco cosa devi sapere prima di Sky vs. Febbre oggi.

Come guardare la prossima partita di Kaitlyn Clarke: Indiana Fever vs. Cielo di Chicago:

data: Domenica 16 giugno

tempo: 12:00 ET

posizione: Gainbridge Fieldhouse, Indianapolis, Indiana

Canale tv: CBS

fluire: Paramount+ con Showtime, Fubo, DirecTV

Quando sarà la prossima partita WNBA di Caitlin Clarke?

Kaitlyn Clark continua oggi la sua stagione da rookie nella WNBA con una partita casalinga contro il Chicago Sky.

A che ora è la partita di Kaitlyn Clark?

Febbre dell’Indiana contro Chicago Sky oggi alle 12:00 ET.

Canale della partita Chicago-Indiana:

Sky at Fever andrà in onda su CBS e in streaming live su Paramount+ con SHOWTIME.

Come guardare Indiana Fever vs. Chicago Sky senza cavo:

FuboTV Guarda (quasi) tutte le partite della WNBA: ottieni ESPN, ESPN2, ABC, CBS, CBS Sports Network, ION e NBA TV

Il modo migliore per guardare le partite della WNBA:

Non vedi l’ora di rimetterti in pari con la stagione da rookie di Caitlin Clark? Le partite della WNBA verranno trasmesse su più di una dozzina di canali e piattaforme live in questa stagione. Se hai bisogno di aiuto per capire dove trasmettere in streaming la prossima partita di Caitlin Clark o seguire la tua squadra WNBA preferita in questa stagione, Yahoo Sports è quello che fa per te. Ecco alcune delle nostre migliori scelte su come trasmettere in streaming la stagione WNBA 2024. Per altri modi di guardare, consulta la nostra guida allo streaming WNBA.