Xiaomi mostra come potrebbe essere il pieghevole se Samsung avesse concorrenza

Il Xiaomi Mix Fold 2 È stato lanciato in Cina solo pochi giorni dopo Lo ha annunciato Samsung La prossima generazione di telefoni pieghevoli, in quanto Xiaomi cerca di guadagnare un vantaggio rispetto ai suoi concorrenti con un design più sottile, schermi più grandi e un prezzo più conveniente.

Mix Fold 2 ha molti miglioramenti rispetto all’originale Mi Mix Fold È stato rilasciato lo scorso anno che ha superato la proiezione del marchio Mi. Il Fold 2 è alimentato dall’ultimo SoC Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, con 12 GB di RAM e diverse opzioni di archiviazione che vanno da 256 GB a 1 TB. Dispone inoltre di una cerniera migliorata ed è disponibile in oro o nero.

Come dispositivo pieghevole, otterrai un display OLED esterno da 6,56 pollici (2520 x 1080) con un alto rapporto di aspetto 21:9 e un display interno LTPO 2.0 (2160 x 1914) da 8,02 pollici, entrambi leggermente più grandi di quello di Samsung. Sul Galaxy Z Fold 4 sono presenti un display OLED esterno da 6,2 pollici (2316 x 904) e un display OLED interno da 7,6 pollici (2176 x 1812). Entrambi i display Mix Fold 2 funzionano a 120 Hz con una luminosità di 1.000 nits. Il monitor esterno è protetto dalle ultime (e più resistenti) Corning Gorilla Glass Victusmentre si utilizza lo schermo pieghevole principale Bicchiere ultrasottile Proprio come Samsung è noto per l’uso.

Il pieghevole Xiaomi presenta una configurazione a tripla fotocamera con una fotocamera principale da 50 MP, una fotocamera ultrawide da 13 MP e uno zoom da 8 MP con zoom ottico 2x. C’è anche una fotocamera da 20 MP perforata sulla parte anteriore per i selfie.

L’annuncio di Xiaomi arriva dopo Samsung ha rilasciato due dispositivi pieghevoli da solo Mercoledì – Galaxy Z Flip 4 e il Galaxy Z Fold 4 Ciò creerà una concorrenza tanto necessaria nel mercato pieghevole se Mix Fold 2 viene spedito in mercati al di fuori della Cina. Uno dei modi in cui Xiaomi sta cercando di farsi strada sui suoi rivali coreani è affermare che Xiaomi Mix Fold 2 è “il telefono pieghevole più sottile del mondo”. Misura solo 5,4 mm, il che lo fa rimuovere quasi il 15 percento dello spessore di 6,3 mm del Samsung Galaxy Z Fold 4.

Non è solo concorrenza di sole e misuratore hardware, anche se l’offerta di punta di Samsung include una pratica modalità Flex (la terminologia di Samsung per le app che reindirizzano automaticamente per adattarsi allo schermo piegato) e resistenza all’acqua IPX8, due caratteristiche che mancano allo Xiaomi Mix Fold 2. Batteria da 4.500 mAh di Xiaomi è ancora più grande della batteria da 4.400 mAh all’interno dello Z Fold 4 di Samsung. Mix Fold 2 supporta anche la ricarica rapida cablata da 67 W, con il marchio che afferma che è possibile ottenere una ricarica completa in 40 minuti, mentre Z Fold 4 supporta solo una ricarica rapida fino a 25 W rispetto a Samsung che afferma che il telefono può raggiungere fino a 50 percentuale della capacità della batteria in 30 minuti.

Per ora, Xiaomi Mix Fold 2 è disponibile per l’acquisto solo in Cina, senza annunci su quando il telefono potrebbe arrivare in altri mercati. Il modello base da 256 GB ha un prezzo di 8.999 CNY (circa $ 1.300), che si riduce notevolmente 13.999 CNY (più di 2.000 USD) Samsung sta ordinando una versione da 256 GB di Z Fold 4 nel paese.

Se questi prezzi sono validi per un lancio internazionale, allora Samsung può finalmente Di fronte a una seria concorrenza nelle pieghesoprattutto in mercati sensibili al prezzo come l’India, dove Xiaomi è già il numero uno in termini di quota di mercato e Samsung è appena scivolata al quarto posto, Secondo IDC.