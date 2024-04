Ecco 16 pagine di ciò che Epic vuole dopo aver vinto la causa contro Google App Store

L'11 dicembre Epic ha ottenuto una vittoria a sorpresa su Google presso la corte federale. La giuria ha deciso all'unanimità che Google ha trasformato Google Play App Store e Google Play Billing in un monopolio illegale. Ma cosa ha vinto Epic? Il giudice James Donato deve ancora decidere in merito e oggi finalmente apprendiamo esattamente cosa Epic pensa che dovresti ottenere.

Come vedrai nella proposta di ingiunzione di 16 pagine e nei punti seguenti, Epic sta chiedendo molto: non vuole solo impedire a Google la maggior parte dei tipi di comportamento ingiusto evidenziati durante il processo, ma vuole anche mettere in atto in modo proattivo e immediato app store di terze parti e sistemi di fatturazione in fase di sviluppo. Uguaglianza con Google Play e fatturazione Google Play in un colpo solo.