Eclissi lunare: ecco come vedere la prossima luna wormhole

Lunedì una luminosa luna wormhole illuminerà il cielo con uno spettacolo celeste in serbo per le persone che si avventurano nelle prime ore del mattino: un'eclissi lunare penombrale.

La luna piena di marzo, chiamata luna del verme Almanacco degli agricoltori A causa della sua vicinanza all’equinozio di primavera, raggiungerà il suo apice alle 3:00 ET.

Qualche ora fa, a partire dalle 00:53 ET, Secondo il cielo terrestreLa Luna sarà in allineamento quasi perfetto con il Sole e la Terra, facendo sì che il bordo esterno dell'ombra terrestre, noto come penombra, proietti la sfera luminosa.

Shaider Mohieldin/AFP/Getty Images La luna appare leggermente più scura durante l'eclissi lunare penombrale del 2023 a Banda Aceh, in Indonesia. L’evento lunare inizierà lunedì alle 00:53 ET.

L'eclissi più grande avverrà a… 3:12. Ora orientale, quando la luna appare leggermente più scura del solito La dottoressa Shannon Schmolldirettore dell'Abrams Planetarium presso la Michigan State University.

“Ci sarà quasi un gradiente nell'oscurità da un lato all'altro della Luna. Non ci sarà un grande cambiamento drammatico in ciò che vediamo sulla Luna”, ha detto Schmuhl. “Ma se ti siedi lì e lo guardi , potresti notare alcune sottili differenze di luminosità.

La luna del verme, così chiamata dalle tribù dei nativi americani per le larve di scarabeo e altre creature che emergono dal letargo in primavera, sarà visibile a tutti in tutto il mondo, poiché la luna apparirà piena Per qualche giorno.

Tuttavia, l’eclissi di penombra sarà visibile solo a chi si trova sulla superficie lunare Il lato notturno della Terra Quando si verifica l'evento, tra cui Europa, Asia settentrionale e orientale, Australia, Africa, Nord America e Sud America. Secondo EarthSky, l’eclissi lunare terminerà alle 5:33 ET.

L’eclissi di penombra arriva circa due settimane prima dell’eclissi solare totale che attraverserà Messico, Stati Uniti e Canada l’8 aprile. Schmoll ha detto che le eclissi lunari e solari avvengono sempre in coppia a causa del periodo durante il quale il sole, la Terra e la luna rimangono su una linea. . Mentre la Luna piena cadrà nell'ombra della Terra durante questa eclissi di penombra, la successiva fase di Luna Nuova consentirà le condizioni necessarie per un'eclissi solare, quando la Luna si troverà tra il Sole e la Terra e quindi oscurerà la faccia della Luna. . Sole dalla vista.

La “stagione delle eclissi” è un periodo di circa 35 giorni che si verifica ogni sei mesi, vicino all'equinozio, Quando si verifica l'allineamento quasi perfetto dei tre corpi celesti necessario per un'eclissi, Secondo la NASA.

Schmoll ha detto che le eclissi lunari non si verificano mensilmente durante ogni luna piena perché il piano orbitale della luna è inclinato di circa 5 gradi, quindi per la maggior parte delle lune piene, l'ombra della Terra sarà direttamente sotto o sopra la luna.

Anche se un'eclissi di penombra non è così drammatica come un'eclissi lunare totale in cui la luna appare stranamente rossa, non è necessaria alcuna attrezzatura speciale per osservare un'eclissi lunare come gli occhiali necessari per vedere un'eclissi solare, ha detto Schmuhl, permettendo così che si verifichi un'eclissi lunare. . Per vederlo ad occhio nudo.

“Tutto quello che devi fare è essere fuori e avere una visione chiara della luna quando accade”, ha aggiunto Schmuhl. “(L'eclissi è) sempre una buona scusa per uscire e provare a guardare il cielo e apprezzare il nostro posto nell'universo e ciò che possiamo osservare dal nostro pianeta.”

Eclissi solare e lunare



Mentre l'evento più atteso tra i quattro eventi di eclissi che si verificheranno nel 2024 è… Eclissi solare totale l'8 aprileIl 2 ottobre si verificherà un’eclissi solare anulare su alcune parti del Sud America. Questo tipo di eclissi è simile a un'eclissi solare totale, tranne per il fatto che la Luna si trova nel punto più lontano della sua orbita dalla Terra, quindi non può bloccare completamente il Sole. Invece, un’eclissi solare anulare crea un “anello di fuoco” nel cielo dove la luce solare ardente circonda l’ombra della luna.

Nel frattempo, un’eclissi lunare parziale, in cui la Terra si muove tra il sole e la luna senza essere perfettamente allineata, apparirà sull’Europa e su gran parte dell’Asia, Africa, Nord America e Sud America tra il 17 e il 18 settembre.

Controlli Ora e data della posizione Per scoprire quando apparirà ciascuna di queste eclissi.

Secondo EarthSky, delle 12 lune piene del 2024, gli eventi lunari di settembre e ottobre verranno conteggiati come superlune.

Le definizioni di superluna possono variare, ma il termine generalmente si riferisce a una luna piena che è più vicina alla Terra del solito e quindi appare più grande e luminosa nel cielo notturno. Alcuni astronomi affermano che questo fenomeno si verifica quando la Luna si trova entro il 90% del perigeo, il suo massimo avvicinamento alla Terra in orbita.

Ecco le restanti lune piene del 2024:

• 23 aprile: Luna Rosa

• 23 maggio: Luna di Venere

• 21 giugno: Luna delle Fragole

• 21 luglio: Pac Moon

• 19 agosto: Luna dello Storione

• 17 settembre: Luna del Raccolto

• 17 ottobre: ​​Luna del Cacciatore

• 15 novembre: Luna del Castoro

• 15 dicembre: Luna Fredda

Gli osservatori del cielo possono aspettarsi una serie di sciami meteorici quest'anno, secondo Società americana delle meteoriti. Ecco le date in cui si prevede che gli eventi meteorici raggiungeranno il picco quest’anno.

• Chitarre: 21-22 aprile

• Eta Acquario: 4-5 maggio

• Buckeyes a sud del Delta: 29-30 luglio

• Alfa Capricorno: 30-31 luglio

• Perseidi: 11-12 agosto

• Drago: 7-8 ottobre

• Al-Jabariyat: 20-21 ottobre

• Forniture del Sud: 4-5 novembre

• Rivoluzioni del Nord: 11-12 novembre

• Leonidi: 17-18 novembre

• Gemelli: 13-14 dicembre

• Ursidi: 21-22 dicembre