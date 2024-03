La quarta linea dei Rangers impressiona ancora nel “grande punto di svolta”

NHL

I Rangers hanno deciso di combattere il fuoco con il fuoco.

Ed è qui che l'attaccante esordiente Matt Rempe dà il meglio di sé.

I Panthers, una delle squadre più difficili del campionato, hanno sopraffatto i Rangers all'inizio della partita di sabato sera portandosi in vantaggio per 2-0 all'inizio del secondo periodo.

Secondo StatMuse, i Panthers hanno una media di 27,4 valide a partita, la cifra più alta nella NHL.

Matt Rempe e la quarta linea dei Rangers li hanno aiutati ad avere il vantaggio nel colpire contro i Panthers. Jason Szenes per il New York Post

Dopo che il gol del difensore Adam Fox ha ridotto il deficit dei Rangers al 2-1 nel secondo tempo, l'allenatore Peter Laviolette ha deciso di fare affidamento sulla sua quarta linea, che Remby pattina insieme all'attaccante Jimmy Vesey e al centro Barclay Goodreau, per mantenere lo slancio della squadra e aggiungere più slancio Di ringhiare al gioco.

Hanno risposto al campanello, eseguendo alcuni grandi successi che hanno entusiasmato il pubblico del Madison Square Garden.

La seconda linea di Artemi Panarin, Vincent Trocheck e Alexis Lafreniere ha sostituito la quarta linea poco dopo, con Panarin che ha poi pareggiato prima che i Rangers alla fine si assicurassero un'emozionante vittoria per 4-3 ai rigori.

“Ho pensato che fosse un grande punto di svolta nel gioco”, ha detto Laviolette riferendosi allo sforzo in quarta linea. “Non abbiamo prodotto molto nel primo periodo. Nel secondo abbiamo avuto un gioco di potere [period]Segnamo un gol. La linea di controllo era fuori, Vesey e Rempe, si sono messi la palla dietro e hanno terminato alcuni tiri, hanno fatto alcuni tiri in rete, e subito dopo siamo tornati con la linea Trocheck e un grande gol e una grande giocata , e questo sistema le cose. C'era molta energia in panchina, molta energia nell'edificio. Da qui siamo migliorati sempre di più”.

Jimmy Vesey corre per il disco lungo il tabellone durante la vittoria ai rigori dei Rangers sui Panthers sabato. AP

Questa quarta linea ha aiutato i Rangers a ottenere un vantaggio di 28-24 nel colpire e intimidire i Bullies.

Rempe ha aperto la strada con cinque successi, mentre Gaudreau ha avuto quattro successi.

Il tempo sul ghiaccio di Rempe di 7:31 ha segnato il suo terzo massimo della stagione.

Alla fine, i Rangers si sono riposati un po’.

Dopo aver giocato nove partite in 15 giorni, coronate da una vittoria sabato sera, i Rangers non giocheranno più fino a martedì.

Ciò ha consentito a Laviolette di far sì che i giocatori avessero il giorno libero la domenica e di programmare l'allenamento lunedì, cosa rara nelle ultime settimane.

I Rangers sono andati 7-2-0 in quel tratto estenuante, ma la pausa è sicuramente gradita.

“Ci aspettano due partite difficili – ha detto Laviolette – La cosa bella è che abbiamo avuto un giorno libero e poi un giorno di allenamento. Non lo vediamo da molto tempo. [Saturday’s] La partita era iniziata [end of a] Un lungo periodo di partite in un breve periodo di giorni, e i ragazzi hanno risposto ovunque. Merita davvero un giorno libero [Sunday]”.

