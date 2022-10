Elden Ring Player batte tutti i boss senza essere colpito

Accadde l’apparentemente inimmaginabile: il giocatore di Elden Ring sconfisse ogni boss senza subire un solo colpo. Obiettivo raggiunto da Twitch Streamer e Elden Ring Runner Challenge genomachino.

Ce l’abbiamo fatta. Il primo gioco Elden Ring al mondo è stato completato per tutti i boss. Grazie a tutti coloro che erano lì per lei, compresi i Legendary Runners Incorpora il tweet E il Incorpora il tweet Che momento. https://t.co/WiLQWu1SW8 pic.twitter.com/t5XAFDGoT7 – GinoMachino (GinoMachino) 26 ottobre 2022

Ci sono 165 boss nell’Elden Ring di FromSoftware, che vanno da alcuni dei boss più facili di Limgrave, a boss più difficili, come Malenia. GinoMachino ha impiegato due mesi per pianificare l’innocuo percorso, prima di completare finalmente la sfida 25 ottobre. Vale la pena notare che questa è una vera esperienza, il che significa che se GinoMachino ha ottenuto un solo graffio da qualsiasi boss, ha dovuto ricominciare tutto il gioco dall’inizio.

GinoMachino era incredulo dopo aver sconfitto l’ultimo boss in gara. Celebrando la vittoria alle 8:56 Flusso di Twitchha detto, “Non posso credere che l’abbiamo fatto… Sono venuto oggi per niente fiducioso, amico”.

Questa gara è stata tanto tempo per GinoMachino. su di me 7 marzo, ha twittato, “Complerò Elden Ring tutti i boss senza un successo”, e dopo più di sette mesi, questo è finalmente successo. Dal rilascio, GinoMachino ha gestito tutti i tipi di sfide dell’Elden Ring. All’inizio di questo mese, è diventato la prima persona Completa l’episodio Elden usando solo il pugno nudo.

Come con la maggior parte dei giochi FromSoftware, i giocatori affrontano Elden Ring in tutti i modi pazzi e stravaganti. Dalla modifica della console Fisher-Price per giocare all’Elden Ring, all’utilizzo di Fit Adventure’s Ring -Con, le esperienze all’interno della community di Elden Ring non mancano. E, naturalmente, c’è “Let Me Solo Her”, il giocatore di Elden Ring che ha aiutato centinaia di giocatori a sconfiggere il boss più potente del gioco.

