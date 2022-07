Elon Musk chiede al tribunale di posticipare l’inizio del processo su Twitter a febbraio 2023

Gli avvocati di Elon Musk affermano che Twitter sta spingendo per un processo irragionevolmente veloce per le accuse secondo cui il CEO di Tesla e SpaceX ha interrotto il suo lavoro in modo improprio Per acquistare report di piattaforme di social media . Il team legale di Musk ha scritto in una denuncia presentata venerdì in risposta a Twitter 12 luglio causa.

Le due parti stanno spingendo affinché il caso venga considerato con un programma completamente diverso. Notando che l’accordo ha un “termine di consegna” del 24 ottobre, Twitter Il processo di quattro giorni si conclude entro la fine di settembre. Nel frattempo, il team di Musk afferma che il caso dovrebbe essere processato entro il 13 febbraio 2023.

Gli avvocati di Musk hanno scritto: “La controversia fondamentale sugli account falsi e lo spam è fondamentale per il valore di Twitter”, ripetendo il miliardario Twitter rappresenta erroneamente le dimensioni dei bot sulla sua piattaforma. “È anche molto reale e ci vogliono molti esperti, ci vuole molto tempo, ci vuole molto tempo per capirlo”.

Fortunatamente, nessuna delle parti dovrà aspettare a lungo per vedere quando inizierà il procedimento. Venerdì, il giudice della cancelleria del tribunale del Delaware Kathleen McCormick ha fissato 90 minuti . L’udienza vedrà McCormick ascoltare le discussioni sul processo di settembre.