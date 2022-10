Esopianeti: la ricerca di pianeti abitabili potrebbe essere appena svanita

Iscriviti alla newsletter di Wonder Theory della CNN. Esplora l’universo con notizie di scoperte sorprendenti, progressi scientifici e altro ancora.





Alla ricerca di pianeti che potrebbero ospitare la vita Si è appena ridotto in modo significativo.

Gli scienziati hanno a lungo sperato e teorico Che il tipo di stella più comune nel nostro universo – chiamato nana M – potrebbe ospitare pianeti vicini con atmosfere, potenzialmente ricche di carbonio e ideali per creare la vita. Ma in un nuovo studio su un mondo in orbita attorno a una nana M a 66 anni luce dalla Terra, i ricercatori non hanno trovato alcuna indicazione che un tale pianeta possa trattenere un’atmosfera.

Senza un’atmosfera ricca di carbonio, è improbabile che il pianeta sia ospitale per gli organismi viventi. Le molecole di carbonio sono, dopo tutto, gli elementi costitutivi della vita. I risultati non sono di buon auspicio per altri tipi di pianeti in orbita attorno a nane M, ha affermato Michelle Hill, scienziata planetaria e dottoranda presso l’Università della California, Riverside.

“La pressione della radiazione della stella è enorme, abbastanza da spingere fuori l’atmosfera del pianeta”, ha detto Hill. In un post sul sito dell’università.

È noto che le stelle nane M sono volubili, emettono brillamenti solari e piovono radiazioni sui corpi celesti vicini.

Ma per anni si è sperato che i pianeti relativamente grandi in orbita vicino alle nane M potessero trovarsi nell’ambiente di Riccioli d’oro, abbastanza vicini alla loro giovane stella da rimanere caldi e abbastanza grandi da aggrapparsi alla loro atmosfera.

secondo Nuovo studiopubblicato su The Astrophysical Journal Letters.

Un fenomeno simile si verifica nel nostro sistema solare: anche l’atmosfera terrestre si sta deteriorando a causa delle eruzioni della sua stella vicina, il Sole. La differenza è che la Terra ha abbastanza attività vulcanica e altre attività di emissione di gas per compensare la perdita nell’atmosfera e renderla appena rilevabile, secondo la ricerca.

Tuttavia, nello studio è stato esaminato il pianeta nano M, Giga 1252 BInizialmente si accumulerebbe, “potrebbe contenere 700 volte più carbonio della Terra e non avrebbe un’atmosfera”, ha detto in un comunicato stampa il coautore dello studio e astrofisico della UC Riverside Stephen Kane, ma poi svanisce ed erode.

GJ 1252b orbita a meno di un milione di miglia dalla sua stella, chiamata GJ_1252. Lo studio ha scoperto che il pianeta sperimenta temperature diurne estreme di 2.242 gradi Fahrenheit (1.228 gradi Celsius).

L’esistenza del pianeta è stata suggerita per la prima volta dalla Transiting Exoplanet Reconnaissance Mission della NASA, o TESS. Quindi, gli astronomi hanno ordinato al telescopio spaziale Spitzer, di circa 17 anni, di mettere gli occhi sulla regione nel gennaio 2020, meno di 10 giorni fa. Spitzer è permanentemente disabilitato.

L’indagine sul fatto che GJ 1252b abbia un’atmosfera è stata condotta dall’astronomo Ian Crossfield presso l’Università del Kansas e ha coinvolto un gruppo di ricercatori dell’Università della California Riverside, del Jet Propulsion Laboratory della NASA, del Caltech, dell’Università del Maryland, del Carnegie Institution for Science e Plancia Max. Institute of Astronomy, McGill University, University of New Mexico e University of Montreal.

Hanno frugato tra i dati prodotti da Spitzer, alla ricerca di firme di emissione o segni che una bolla di gas potesse avvolgere il pianeta. Il telescopio ha rilevato il pianeta mentre passava dietro la sua stella, ha detto Hill, consentendo ai ricercatori di “guardare la luce delle stelle mentre attraversa l’atmosfera del pianeta”, fornendo una “firma spettrale dell’atmosfera” – o la sua mancanza.

Hill ha aggiunto di non essere rimasta scioccata perché non ha trovato segni di Joe, ma è rimasta delusa. Cerca lune e pianeti in “zone abitabili” e i risultati rendono meno intrigante guardare i mondi in orbita attorno alle stelle nane M ovunque.

I ricercatori sperano di ottenere maggiore chiarezza su questi tipi di pianeti con l’aiuto del James Webb Space Telescope, il telescopio spaziale più potente fino ad oggi.

Webb presto metterà gli occhi su TRAPPIST-1.sistema“È anche una stella nana M con un gruppo di pianeti rocciosi intorno”, ha osservato Hill.

“C’è molta speranza che possa dirci se quei pianeti hanno o meno atmosfere intorno a loro”, ha aggiunto. “Penso che i fan di M Dwarf stiano probabilmente trattenendo il respiro in questo momento per vedere se possiamo dire se c’è un’atmosfera attorno a quei pianeti”.

Tuttavia, ci sono ancora molti luoghi interessanti in cui cercare mondi abitabili. Oltre a guardare i pianeti lontani dalle nane M che hanno maggiori probabilità di trattenere l’atmosfera, ci sono ancora quasi 1.000 stelle simili al Sole relativamente vicine alla Terra che potrebbero avere i propri pianeti in orbita all’interno di zone abitabili, secondo il sito web di UC Riverside sullo studio. .