Evento Apple 2022: come guardare domani iPhone 14 Reveal Live

Questa storia fa parte di Hotspot iPhone 2022La raccolta di notizie, suggerimenti e consigli di CNET sui prodotti Apple più popolari.

La stagione dello shopping natalizio è più vicina di quanto pensi, e ciò significa che Apple è la stessa Prepararsi a svelare il prossimo iPhone. (Verificare Blog dal vivo dell’evento Apple molto.)

L’evento di lancio del prodotto autunnale dell’azienda mercoledì, soprannominato “Far Out”, è quasi certo iPhone 14. Si dice che il prossimo iPhone sia dotato di un display sempre attivo, simile a quello che si trova ora sull’Apple Watch, che consente informazioni rapide e continue senza compromettere la durata della batteria.

Apple non ha detto cosa intende annunciare al suo evento, inviando solo un invito in codice alla stampa, con il logo Apple che appare apparentemente in cielo notturnoche indica potenziali miglioramenti della fotocamera o l’anno passato Si vocifera di chiamate di emergenza via satellite. L’immagine sembra qualcosa che potremmo vedere da un file Il James Webb Space Telescope, le cui foto sono incredibili Stiamo già iniziando a cambiare la nostra visione dell’universo.

Il lancio di iPhone 14 segnerà anche 15 anni dal debutto dell’iPhone originale nel giugno 2007. All’epoca, il dispositivo era Non è stato un successo sicuro È oggi. Molti osservatori del settore tecnologico erano entusiasti delle prospettive di Apple, ma prima di allora non aveva dimostrato la sua capacità di creare una tecnologia telefonica affidabile. E ‘stato anche contro concorrenti formidabili come Microsoft, Palm e Research in Motion, i cui dispositivi BlackBerry dominavano il mondo degli affari in quel momento. Nel giro di un decennio, Apple, insieme al popolare software Android di Google, aveva superato se stessa. Tutte e tre le società.

Mentre l’iPhone sarà un prodotto importante che vedremo all’evento di Apple quest’anno, e probabilmente ciò su cui la maggior parte delle persone si sta concentrando, la società prevede di organizzare altri eventi entro la fine dell’anno con altri dispositivi da mostrare. Questi includono nuovi computer Mac con chipset aggiornati e nuovi iPad.

Qual è la data dell’evento Apple?

L’evento solo online di Apple è fissato per le 10:00 PT di mercoledì. Quelle sono le 13:00 EST e le 18:00 nel Regno Unito. (Sono anche le 3 del mattino AEST del giorno successivo. Mi dispiace, Australia.) Questo è Comodo convertitore di fuso orario Per aiutare a sapere a che ora sarai dove sei.

Dove posso guardare Apple Live?

Sarai in grado di trasmettere in streaming l’evento Apple dal vivo Il sito web dell’azienda. Nel frattempo, riporteremo l’evento in diretta qui su CNET.

Cosa possiamo aspettarci, oltre al lancio di iPhone 14?

Gli eventi digitali Apple sono frenetici e prodotti brillantemente. E mentre Apple sta ora cercando di dare ancora una volta la sua mano negli eventi di persona come preoccupazione per la salute nell’era della pandemia di coronavirus lentamente sfuggenteL’azienda sta ancora applicando ciò che ha appreso su come rendere i suoi eventi più avvincenti. Durante l’ultimo evento, la Worldwide Developers Conference di giugno, Apple ha tenuto una trasmissione in diretta ma poi l’ha mostrata Presentazioni personali alla stampa in seguito.