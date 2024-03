Offerte: anche il prezzo del Galaxy S24 sta diminuendo e Best Buy ha offerte per iPad questo fine settimana

30 marzo 2024

La settimana scorsa abbiamo esaminato le offerte sui telefoni di punta Galaxy S24: l'S24+ partiva da $ 850 e l'S24 Ultra partiva da $ 1.150. A proposito, queste offerte sono ancora disponibili, ma mancano sul Galaxy S24 vanilla.

Se desideri acquistare l'ammiraglia più piccola di Samsung, il Galaxy S24 parte da $ 750. Tieni presente che questo è con 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione (non 12/256 GB come gli altri due). Non è disponibile l'opzione 12 GB di RAM, ma puoi ottenere 256 GB di spazio di archiviazione per $ 810. Ma sono solo $ 50 in meno rispetto all'S24+ da 12/256 GB.

Abbiamo trovato la stessa offerta su Amazon e Best Buy, quindi scegli il tuo rivenditore preferito.

Mentre stavamo esplorando Best Buy, le offerte per iPad hanno attirato la nostra attenzione. L'Apple iPad (2022) potrebbe utilizzare il relativamente vecchio chipset Apple A14, ma ha una moderna porta USB-C (con DisplayPort). E il chip è molto veloce, soprattutto rispetto ai tablet Android di questa fascia di prezzo. Il display LCD IPS da 10,9 pollici a 60 Hz supporta l'Apple Pencil di prima generazione.

Se ritieni che l'A14 non sia abbastanza veloce per le tue esigenze, puoi acquistare l'Apple iPad Air (2022) con l'M1 per $ 100 in più. Il resto del tablet è praticamente lo stesso, incluso lo schermo LCD con frequenza di aggiornamento di 60 Hz (tranne che supporta le matite di seconda generazione). Tieni presente che Apple non offre un'opzione da 128 GB, quindi se hai bisogno di più di 64 GB di spazio di archiviazione (cosa che molti probabilmente fanno), dovrai pagare fino al modello da 256 GB.

Apple non aggiorna l'iPad mini dal 2021. Ciò rende il prezzo di $ 400 per il modello da 64 GB una pillola difficile da digerire, ma i tablet piccoli sono un genere in via di estinzione e non ci sono molte altre opzioni.

Sempre del 2021 ma questa volta ad un prezzo più conveniente c'è l'iPad 10.2. A $ 250 per il modello da 64 GB, questo è un buon “primo tablet per bambini” o semplicemente un dispositivo di navigazione e streaming. Il modello da 256 GB non vale la pena per $ 400: a questo punto potresti anche pagare $ 100 extra per ottenere il modello 2022. Il modello 2021 utilizza un chip più vecchio con meno RAM e l'ormai vecchia porta Lightning.

Se pensi che un tablet Windows ti servirà meglio, Microsoft Surface Go 3 ha un prezzo di $ 450 per il modello da 8/128 GB. È alimentato da un Intel Pentium Gold 6500Y (nodo legacy da 14 nm, 2 core con 4 thread a 7 W cTDP). Ha un display LCD da 10,5 pollici con risoluzione FHD+ (3:2), un jack per cuffie da 3,5 mm, una porta USB-C e uno slot microSD.

Tornando ad Apple, qualche settimana fa abbiamo esaminato le offerte dei MacBook. Consideriamo ora un'applicazione stazionaria: un Apple Mac mini con un chip M2 (GPU a 10 core). È configurato con 8 GB di RAM e 256 GB o 512 GB di spazio di archiviazione. C'è una porta HDMI, quattro porte Thunderbolt e due porte USB.

L’Apple Watch SE di seconda generazione può essere acquistato per soli $ 200 nella versione GPS da 40 mm. La versione da 44 mm costa $ 30 aggiuntivi e, se desideri la connettività LTE, puoi aggiungere altri $ 50 a entrambe le versioni.

Infine, se non passi molto tempo con la realtà virtuale, puoi provare il vecchio Meta Quest 2, che costa $ 200. Quest 3 è più capace (con cose come il pass-through del colore per le app di realtà aumentata), ma costa più del doppio. L'Apple Vision Pro è 17,5 volte più costoso.

