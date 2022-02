L’ultima collaborazione con i videogiochi Lego è il fantastico set Horizon Forbidden West

Lego collabora con Guerrilla Games su a Orizzonte proibito a ovest Set, che trasforma dinosauri robotici selvaggi e giocattolo di grandi dimensioni in una nuova forma, LEGO.

Il set da 1.222 pezzi include una minifigure di Aloy (ovviamente), insieme a una versione in mattoncini che sembra un velociraptor. Caposquadra Robot insieme alla star del gruppo: A Enorme macchina a collo alto Misura 13 pollici e mezzo di lunghezza. Lego nota di aver creato un nuovo copricapo personalizzato per Aloy che lo include Supplemento di messa a fuocooltre a creare una versione Lego della sua lancia (sfortunatamente, sembra che non ci sia un arco incluso.)

L’orizzonte’I robot stratificati e corazzati si traducono bene in Lego, il che ha senso, dato l’approccio modulare del gioco al design che incoraggia i giocatori a smantellare i loro nemici robotici pezzo per pezzo in combattimento. Al momento, le due società hanno annunciato solo il modello unico, ma è facile immaginare che Lego e Guerrilla lavorino insieme per affari aggiuntivi. orizzonte I robot del futuro (l’iconico Thunderjaw ispirato al T-rex o Ovest proibitoEntrambi i nuovi Tremortusk sembrano essere candidati ideali.)

il Orizzonte proibito a ovest Il set segna l’ultima incursione di Lego nei progetti ispirati ai videogiochi, che includono anche Collezioni interattive di Super MarioEsso L’area di Green Hill è stata recentemente designata da Sonic il riccioun (Attualmente in pausa) Nota e guarda cooperazionee – opportunamente – collabora con Allo stesso modo grassoccio Maine Craft.

Sfortunatamente, i fan desiderosi di aggiungere una pausa alla costruzione di Lego a qualsiasi maratona di Horizon Forbidden West questo fine settimana dovranno aspettare un po’: mentre il gioco uscirà il 18 febbraio, orizzonte Il set Lego non sarà disponibile fino a maggio per $ 79,99.