La Russia dice che sta ritirando alcune truppe dalle aree vicino all’Ucraina, ma continuano le grandi esercitazioni

“Nelle forze armate della Federazione Russa, esiste un complesso di misure di addestramento operativo su larga scala per le truppe, a cui partecipano quasi tutti i distretti militari, le flotte e le forze aviotrasportate”, ha affermato. Nell’ambito della sperimentazione delle forze di reazione dello Stato dell’Unione, sul territorio della Repubblica di Bielorussia è in corso un’esercitazione congiunta russo-bielorussa intitolata “Risoluzione alleata 2022”.

Ω Inoltre, Konashenkov ha affermato che una serie di esercitazioni navali – che coinvolgono navi di superficie, sottomarini e aviazione navale – si stanno svolgendo in “aree operativamente importanti degli oceani del mondo” e nelle acque adiacenti al territorio russo.

“Proseguono gli esercizi con le formazioni e le unità militari in altri campi di addestramento sul territorio della Federazione Russa”, ha affermato. “Un certo numero di misure di addestramento al combattimento, comprese le esercitazioni, sono state eseguite secondo i piani”, ha aggiunto.

L’annuncio di Mosca, accolto con scetticismo dai funzionari ucraini, è arrivato il giorno dopo che il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov aveva affermato che c’era ancora spazio per una soluzione diplomatica alla crisi.

In un incontro attentamente progettato, trasmesso lunedì dalla televisione russa, Il presidente Vladimir Putin Lavrov ha chiesto: c’è “la possibilità di raggiungere un accordo con i nostri partner sulle principali questioni che ci riguardano, o è solo un tentativo di trascinarci in un processo di negoziazione senza fine che non ha una soluzione logica?”