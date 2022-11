Snapdragon 8 Gen 2 offre Wi-Fi 7, con supporto a 32 bit

Qualcomm ha annunciato oggi il SoC Snapdragon 8 Gen 2, il chip di punta dell’azienda che sarà disponibile per molti telefoni Android nei prossimi mesi. Oltre ai soliti core più nuovi, migliori e più veloci, una grande novità è l’aggiunta del supporto Wi-Fi 7 in modo da poter avere una migliore rete wireless domestica, a condizione che tu investa in un nuovo router.

Qualcomm ha alcune affermazioni per questo nuovo chip. La società afferma che la CPU “migliora le prestazioni fino al 35%” e ha “fino al 40% in più di efficienza energetica”. La GPU dovrebbe fornire “prestazioni fino al 25% più veloci, con un’efficienza energetica fino al 45% migliore”. Prendi entrambe le affermazioni con le pinze, come promesso lo scorso anno da Qualcomm Miglioramento della CPU del 20%. Quello non manifestato nella spedizione dei prodotti. Anche se Qualcomm mantiene queste promesse prestazionali, sarà ancora indietro di circa un anno rispetto all’iPhone. L’azienda sta cercando di fare qualcosa per la sua performance non competitiva con (Ora legalmente ipotecato) Acquisizione Nuviama questi chip non sono ancora pronti.

Iniziamo con le basi. Si tratta di un chip a 4 nm con un design insolito che ha quattro diversi core della CPU, tutti progettati da Arm. Il core di base è un Arm Cortex X3 a 3,2 GHz: va tutto bene e c’era da aspettarselo, quindi la build Arm consigliata è di tre CPU Cortex A710 per “medie prestazioni” e quattro CPU A510 per l’elaborazione in background a basso consumo. Tuttavia, Qualcomm non segue il layout consigliato e dopo il Cortex X3 ha due diversi core che svolgono un lavoro “medio”: una coppia di CPU Cortex-A715 e una coppia di CPU Cortex-A710 di ultima generazione. Dopodiché, ci sono solo tre CPU Cortex A510, non le previste quattro, che svolgono il lavoro in background.

Forse il motivo per cui Qualcomm ha lanciato un paio di A710 nel mix è il supporto a 32 bit. Il design di base consigliato da Arm per questa nuova generazione è un set di soli chip a 64 bit, il che significa che qualsiasi applicazione a 32 bit non sarà in grado di funzionare. Questo non è un problema per la maggior parte del mondo: Pixel 7 è già stato spedito come primo telefono Android al mondo Le applicazioni a 32 bit non possono essere eseguite (L’intero sistema operativo non è ancora a 64 bit). Google Play Store richiede binari a 64 bit dal 2019 e oggi non noterai mai questa mancanza di supporto a 32 bit. Per la Cina, tuttavia, non esiste Google Play Store e il supporto gratuito a 32 bit non è stato abbandonato così rapidamente. Inoltre, non è chiaro se Google sia pronto per il pieno supporto a 64 bit, con Pixel 7 in posizione Ancora in carica Con alcune librerie a 32 bit. La combinazione e la corrispondenza con i core più vecchi consente a Qualcomm di mantenere il supporto a 32 bit per un altro anno.

Qualcomm promette una velocità Wi-Fi massima di 5,8 Gbps con il nuovo supporto Wi-Fi 7, ma il grande vantaggio è più spettro che puoi condividere con i tuoi vicini. Se ti trovi in ​​un condominio affollato con molti punti di accesso, è facile confondere le vie aeree e far funzionare male il Wi-Fi di tutti. Proprio come Wi-Fi 6e, Wi-Fi 7 aggiunge una massa extra di spettro tra cui i tuoi dispositivi possono scegliere, il che aiuterà in luoghi affollati. Il problema è che avrai bisogno di un punto di accesso Wi-Fi 7 per vedere questi vantaggi e al momento non ci sono molte opzioni. collegamento TP Di recente ho promesso dispositivi nel primo trimestre del 2023.

Qualcomm è già stata battuta supportando il ray tracing attraverso l’hardware Samsung (con l’aiuto di AMD) e braccio GPU immortale, ma ora Snapdragon 8 Gen 2 può anche creare fantastici effetti di luce. Non credo che ci siano ancora usi seri per il software mobile per il ray tracing.

Questo è il primo chip Snapdragon a includere il supporto per AV1, un codec video royalty-free supportato da un vasto elenco di grandi successi come Amazon, Apple, Arm, Facebook, Google, Intel, Microsoft, Mozilla, Netflix, Nvidia e Samsung. Sia Netflix che YouTube hanno lavorato su AV1 con il supporto del codec È obbligatorio Per i produttori di dispositivi che cercano di concedere in licenza questi servizi.

Penseremo a questo come al SoC per la maggior parte degli smartphone di punta nel 2023, ma Qualcomm afferma che alcuni partner avranno già dispositivi prima della fine dell’anno.