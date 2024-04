Giants News, 9/4: Adam Schefter, Drake Maye, bozze finte e altro

Buongiorno, fan dei New York Giants!

Schefter: Non c'è nessun QB al numero 6 per i Giants

I Giants non prenderanno il quarterback con la scelta numero 6 in assoluto.

Almeno è così ESPN NFL senior Dall'interno Adam Shifter Mancano meno di tre settimane al 2024 Draft della NFL.

“Per me, in definitiva, questa è una squadra che ha abbastanza altri bisogni – in una squadra che sta cercando di vincere ora – che non penso che giocheranno come quarterback a sei anni in questo momento”, ha detto Schefter lunedì. Il ballo parlante con Pat Leonard Podcast …

“Non vogliamo essere di nuovo qui, non vogliamo essere tra i primi 10”, dice. “Abbiamo molteplici esigenze. Stiamo entrando nell'anno 3. La gente presume che giocheremo come quarterback, ma abbiamo altre esigenze. Se i quarterback vanno da 1 a 4, avremo il secondo miglior giocatore nella posizione, non un quarterback, al numero 6,” ha detto. Anche il che è positivo. Questo giocatore ci aiuterà davvero. Anche l'anno scorso, il nostro allenatore dei quarterback era presente all'allenamento di CJ Stroud. Abbiamo trascorso molto tempo con Will Levis e Antonio Richardson. “Passiamo ancora del tempo con quei ragazzi… [and] Non solo adesso, ma quando diventeranno agenti liberi. Brian Burns, abbiamo trascorso molto tempo con lui durante il processo di draft, quindi ti senti a tuo agio nel fare uno scambio con un ragazzo. Anche Drew Lock. Sam Darnold, abbiamo passato molto tempo con lui perché quella era la bozza di Josh.

Eagles WR Paris Campbell: penso che Saquon Barkley mostrerà alla gente “perché è il migliore” della NFL

“Penso che mostrerà alla gente perché è il migliore del campionato”, ha detto Campbell sabato, secondo Olivia Reiner del Philadelphia Inquirer. “So che ci sono molte polemiche tra lui e Christian McCaffrey. E non fraintendetemi, Christian McCaffrey è di gran lunga uno dei migliori running back della lega. Ma poter vedere Saquon da vicino e in modo personale, essendo nello stesso spogliatoio, nella stessa squadra “È un ragazzo diverso quando è in questo campo, onestamente. E correndo dietro la linea offensiva che abbiamo, penso che sarà molto spaventoso per le difese”. “Associandolo a Jalen (Hurts) e alle cose che può fare con i piedi, per quanto riguarda l'allungamento del gioco, l'uscita dalla tasca, sono sicuro che ci sarà una sorta di gioco con opzioni di lettura a cui stiamo andando.” per continuare e RPO per le cose che accadranno, quindi le probabilità che ciò non lo limitino.

L'analista della NFL Merrill Hogue ritiene che Drake May “sia il tipo di giocatore che ti metterà KO”

“Drake May è il tipo di giocatore che potrebbe farti licenziare”, ha detto Hogue. “Soprattutto se lo scegli tra i primi cinque o i primi tre, ti farà licenziare. … “[Malik] “Willis potrebbe essere l'unico uomo che penso sia eccentrico quanto May”, ha detto Hodge. L'ho studiato per due anni… ho guardato tutte le sue partite l'anno scorso. …la sua ultima partita contro [North Carolina State] È stata probabilmente l'esibizione più imbarazzante che abbia mai visto da parte di un ragazzo che dovrebbe essere un quarterback d'élite. …È uno strano. È ovunque.”

Il modo migliore per vedere com'è realmente la NFL è seguire Peter Schrager – The Athletic

Peter Schrager di NFL Network ha avuto un inizio non convenzionale nei media sportivi. IL Combinazione NFL Ha avuto un ruolo importante in quel viaggio.

Livelli di proiezione del Draft NFL WR 2024: perché Marvin Harrison Jr. non è il numero 1 indiscusso, con Malik Nabers e Roma Udunze che salgono nei tabelloni del draft

Non è passato molto tempo da quando l'ex Marvin Harrison Jr Stato dell'Ohio La stella più apprezzata è il miglior giocatore del draft ed è stata vista come una serratura per essere il primo ricevitore preso.

I Giants firmano nuovamente Isaiah Simmons: dove il difensore ibrido si inserisce nel piano di Shane Bowen – CBSSports.com

Simmons potrebbe essere utilizzato come ibrido linebacker/safety?

