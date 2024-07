Gli accordi sui diritti dei media della WNBA qualificano la lega a ricevere 2,2 miliardi di dollari nei prossimi 11 anni: fonti

Il prossimo pacchetto sui diritti mediatici nazionali della NBA sta iniziando a prendere forma. Si prevede che l’associazione riceverà circa 2,2 miliardi di dollari nei prossimi 11 anni sotto forma di commissioni sui diritti sui suoi nuovi accordi – una media di 200 milioni di dollari all’anno – con l’opportunità di guadagnare di più durante quel periodo, secondo fonti dell’associazione che hanno familiarità con i contratti.

L’NBA ha negoziato i nuovi accordi durante le trattative sui diritti appena concluse, raggiungendo un accordo con Disney, NBC e Amazon su un pacchetto di contratti di 11 anni del valore di circa 75 miliardi di dollari. Anche la US Women’s Basketball Association ha stipulato accordi nazionali sui diritti dei media con queste società; ESPN, NBC e Amazon riceveranno ciascuna i propri pacchetti di diritti di trasmissione per il campionato di basket femminile degli Stati Uniti.

Martedì il Consiglio dei governatori della NBA ha approvato questi accordi sui diritti mediatici, ma non sono ancora ufficiali, poiché Warner Bros. Discovery, la società madre di TNT, conferma di avere diritti simili al pacchetto diritti NBA, ma non ha ancora deciso. Se esercitare questi diritti.

Gli attuali accordi mediatici della WNBA, del valore stimato di 50 milioni di dollari all’anno, scadranno dopo la stagione 2025, con Disney, EON, CBS e Amazon come media partner. Le nuove tariffe per i diritti potrebbero essere fino a sei volte superiori alle attuali tariffe per i diritti dei media della lega poiché i nuovi accordi lasciano spazio alla WNBA per attirare nuovi partner. La lega prevede di vendere altri due pacchetti di diritti oltre a quelli per i quali ha già stipulato accordi, e prevede di ricavare altri 60 milioni di dollari all’anno in totale da tali accordi aggiuntivi.

Ciò aiuterebbe la WNBA a cavalcare l’onda del crescente interesse e della spesa mediatica nel campionato e in tutti gli sport femminili. La NWSL ha avviato quest’anno un nuovo accordo sui diritti dei media che dovrebbe corrispondere a 240 milioni di dollari in quattro anni. I prossimi contratti della WNBA potrebbero superare tale importo ogni anno, anche oltre le speranze del commissario Cathy Engelbert per la lega. All’inizio di quest’anno aveva detto che voleva almeno raddoppiare la sua quota per i diritti WNBA.

La US Women’s Basketball Association supererà questo limite. Ha inoltre messo in atto alcune misure di protezione qualora l’associazione avesse continuato a prosperare e i suoi diritti fossero stati sottovalutati. Esiste un accordo tra l’associazione e i suoi media partner per riconsiderare gli accordi sui diritti attraverso colloqui in buona fede dopo tre anni, il che potrebbe rivalutarli per riflettere la crescita dell’associazione.

