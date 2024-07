Abbiamo trovato le 8 migliori offerte di laptop per il Prime Day (2024)

I grandi eventi di vendita come Amazon Prime Day sono il periodo migliore dell’anno per ottenere sconti sui dispositivi tecnologici, in particolare sui gadget essenziali come i laptop. Bene, ci sono buone notizie. Molti dei nostri laptop preferiti, e laptop da gioco, sono in vendita. Abbiamo curato la nostra selezione delle otto migliori offerte di laptop Prime Day in modo da non dover perdere tempo a cercare tra pagine e pagine di sconti. Abbiamo una selezione diversificata, dai MacBook ai PC Windows ai Chromebook: qui c’è qualcosa per tutti. Assicurati di controllare il nostro prossimo blog Prime Day Live, dove metteremo in evidenza alcuni degli sconti più interessanti sui nostri prodotti preferiti.

Aggiornamento alle 11:00 EST: abbiamo aggiunto ulteriori dettagli sullo sconto MacBook Air (2024) e confermato che tutte queste offerte sono ancora valide.

Testiamo i prodotti durante tutto l’anno e poi selezioniamo attentamente queste offerte. Aggiorneremo questa guida periodicamente durante la vendita.

Se acquisti qualcosa utilizzando i link nelle nostre storie, potremmo guadagnare una commissione. Questo aiuta a sostenere il nostro giornalismo. Saperne di più.

Le migliori offerte per laptop

Assicurati di leggere le nostre guide ai migliori laptop, ai migliori laptop economici, ai migliori laptop Linux e ai migliori laptop da gioco per ulteriori suggerimenti per l’acquisto.

Ottieni uno sconto migliore di $ 1.049 ($ 200 di sconto). Il MacBook Air da 15 pollici (8/10, consiglia WIRED) è la prima opzione a grande schermo nella gamma Air. È un’ottima opzione se desideri uno schermo più grande, ma non vuoi spendere troppo per un MacBook Pro. Ha tutte le stesse funzionalità del MacBook Air da 13 pollici, incluso un design moderno e una webcam 1080p, per non parlare dell’ultimo chip M3. Il modello base viene fornito con una CPU a 8 core e una GPU a 10 core e, nei miei test, ha gestito con facilità 41 schede Chrome, più app e tre finestre separate. Tuttavia, consiglio di aggiornare ad almeno 16 GB di memoria unificata, per garantire che possa gestire dozzine di app e schede in esecuzione contemporaneamente. —Brenda Stolyar

Per gli utenti esperti, il MacBook Pro con processore M3 Max è la soluzione perfetta. Questo laptop è dotato di un vivace display Mini LED che può raggiungere una luminosità di picco di 1.000 nit, tre porte Thunderbolt 4, una porta HDMI full-size e un connettore di ricarica MagSafe. Il chip M3 Max può eseguire editing video 4K, progettazione grafica pesante o lavori con effetti speciali. Abbiamo visto questo modello entrare ed esaurirsi oggi: al momento della stesura di questo articolo, ad esempio, il modello con processore M3 Max Memoria disponibile da 48 GBMa il modello da 36 GB non lo è, anche se solo un’ora fa era vero il contrario, ma qualunque modello tu scelga, assicurati di fare clic sul coupon per uno sconto extra di $ 200. — Eric Ravenscraft

L’Acer Chromebook Plus 514 (8/10, WIRED consiglia) è uno dei nostri preferiti tra la nuova e più potente gamma di Chromebook. Ti offre tutto ciò di cui hai bisogno per le attività quotidiane come navigare sul Web, modificare documenti e chattare con gli amici. Anche la tastiera e il trackpad sono eccellenti, cosa insolita per un Chromebook, e il touchscreen è fantastico. Non vincerà alcun premio di design e non c’è tastiera retroilluminata, ma è un ottimo laptop per il suo prezzo. È stato in vendita a $ 320 per alcuni mesi, ma ora con il Prime Day il prezzo è sceso ancora di più ed è il più basso che abbiamo mai visto. Se desideri uno schermo più grande, l’Acer Chromebook Plus 515 è la scelta migliore. In vendita anche per $ 319 ($ 80 di sconto).

I nomi dei laptop Acer sono confusi. Il numero del modello qui è A315-24PT-R0UX, che non crea meno confusione ma può almeno essere utilizzato per il confronto con altri modelli. Questo è un aggiornamento rispetto al nostro laptop da 15 pollici preferito. Offre il miglior valore di qualsiasi laptop da 15 pollici che abbiamo testato, con un processore AMD Ryzen 5 7520U, 16 GB di RAM e 512 GB di spazio di archiviazione SSD NVMe. È grande e lo schermo non è dei più nitidi, ma non affatica gli occhi. È interessante notare che il titolo qui dice 16 GB di RAM, come in uno degli elenchi delle specifiche, ma un altro dice 8 GB di RAM, che è Amazon, quindi chissà cosa otterrai. Se ti ritrovi con 8 GB, restituiscilo.

Questo è il prezzo più basso che abbiamo mai visto sul nostro portatile da gioco preferito. Il Razer Blade 18 (8/10, WIRED consiglia) ha la scheda grafica RTX 4070 di Nvidia, anche se puoi optare per una scheda più potente per più soldi. Ottieni molta potenza pura in un design eccezionale con un enorme display Mini LED da 18 pollici con una frequenza di aggiornamento dello schermo di 300 Hz e compatibilità G-Sync. È anche uno dei primi laptop in assoluto con una porta Thunderbolt 5 per velocità di trasferimento dati più elevate. Vuoi un dispositivo più compatto? Lama 14 accesa In vendita a $ 1600 ($ 300 di sconto). —Julian Chocatto

Questa macchina da 16 pollici non urla Portatile da gioco Se preferisci un PC più discreto che può essere utilizzato come laptop da lavoro, l’m16 R2 IPS (8/10, consigliato da WIRED) ha uno schermo LCD con una frequenza di aggiornamento di 240 Hz, che rende i contenuti veloci estremamente fluidi. È inoltre dotato della scheda grafica RTX 4070 di Nvidia in modo che possa gestire quasi tutti i giochi con impostazioni grafiche medie o alte e, sebbene la durata della batteria non sia eccezionale durante i giochi, dura sorprendentemente a lungo quando sei impegnato.

L’Asus ROG Strix Scar 18 (8/10, recensione WIRED) è un laptop molto potente che può rivaleggiare con la potenza di molti desktop da gioco. È altresì Consumare È potente quasi quanto i desktop da gioco, quindi probabilmente vorrai giocare alla maggior parte dei tuoi giochi pesanti vicino a una presa a muro. Il modello aggiornato fornito con la Nvidia RTX 4080 è attualmente in vendita per poche centinaia di dollari in meno rispetto al prezzo normale, quindi se aspettavate da diversi anni di acquistare l’ultimo laptop da gioco di cui avrete bisogno, ora è una buona idea tempo.Eric Ravenscroft

Se stai cercando un MacBook economico, è in offerta anche il MacBook Air 2024 da 13 pollici (7/10, consiglia WIRED). È il modello di MacBook che consigliamo alla maggior parte delle persone con display LCD da 13,6 pollici, frequenza di aggiornamento di 60 Hz e webcam 1080p integrata. Sembrerà familiare agli altri modelli di MacBook Air ed è disponibile in quattro classici colori Apple: Starlight, Midnight, Space Grey e Silver (tutti in saldo). Puoi arrivare fino a $ 850 se fai clic sul coupon per ottenere uno sconto extra di $ 50 sul prezzo già scontato.Nina Farrell

Altre offerte di laptop