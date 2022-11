28 novembre 2022

comunicato stampa

Gli App Store Awards celebrano le migliori app e giochi del 2022

Cupertino, California Apple ha annunciato oggi i vincitori degli App Store Awards 2022, evidenziando 16 app e giochi che hanno ispirato gli utenti a interagire più profondamente con il mondo, espandere la loro immaginazione e rimanere in contatto con amici e persone care. I vincitori di quest’anno rappresentano una comunità diversificata di sviluppatori di tutto il mondo le cui app e giochi sono stati selezionati dal team editoriale globale dell’App Store di Apple per offrire esperienze eccezionali e avere un profondo impatto culturale.

“I vincitori del premio App Store di quest’anno hanno reinventato le nostre esperienze con app che offrivano prospettive fresche, ponderate e reali”, ha affermato Tim Cook, CEO di Apple. “Dai creatori solisti e autodidatti ai team internazionali sparsi in tutto il mondo, questi imprenditori stanno avendo un impatto significativo, esemplificando il modo in cui app e giochi incidono sulle nostre comunità e vite”.

I vincitori di quest’anno rappresentano le abbondanti possibilità offerte dall’App Store e dall’ecosistema dei dispositivi Apple. Applicazione sociale innovativa Sii realista Offre agli utenti uno sguardo autentico sulla vita della loro famiglia e dei loro amici e un fitness tracker Striscia gentile Aiuta gli utenti a bilanciare fitness e riposo per mantenere uno stile di vita sano. buone recensioni 5 Porta gli appunti digitali a un livello superiore con il supporto Apple Pencil migliore della categoria. MacFamilyTree 10 Esplora la genealogia attraverso straordinari alberi genealogici visivi e collabora con i tuoi cari in tutto il mondo, mentre i creatori sono dietro le quinte ViX Elevare le storie in spagnolo all’avanguardia dell’intrattenimento.

Apex Legends Mobile Porta la frenetica azione battle royale su iPhone. Monaco Puzzle indimenticabili magistralmente giocati con prospettiva coinvolgente e combattimento con le carte crittografia Coinvolgi i giocatori nella narrazione sperimentale. El Hijo, Un racconto del selvaggio West, è un gioco stealth progettato in modo intelligente che sembra eccezionale sul grande schermo con Apple TV. L’esclusivo simulatore di vita in Apple Arcade Fiori selvatici Invita i giocatori nel suo incantevole mondo di personaggi diversi e incantesimi magici, e Responsabile degli eSport di League of Legends Consente ai giocatori di gestire il torneo di eSport più influente al mondo.

Vincitori del premio App Store 2022

App

App per iPhone dell’anno: Sii realistada BeReal.

App per iPad dell’anno: buone recensioni 5da Time Base Technology Limited.

App per Mac dell’anno: MacFamilyTree 10di Synium Software GmbH.

App Apple TV dell’anno: ViXdi TelevisaUnivision Interactive, Inc.

App dell’anno per Apple Watch: Striscia gentileda Gentler Stories LLC.

Giocattoli

Gioco dell’anno per iPhone: Apex Legends Mobiledi Electronic Arts.

Gioco dell’anno per iPad: Monacodi XD Network Inc.

Gioco dell’anno per Mac: crittografiada devoltore.

Gioco dell’anno per Apple TV: El HijoDa HandyGames.

Gioco arcade dell’anno per Apple: Fiori selvaticida Studio Drydock Pty Ltd.

Gioco cinese dell’anno: Responsabile degli eSport di League of Legendsdi Shenzhen Tencent Tianyou Technology Ltd.

Vincitori dell’impatto culturale

Oltre a premiare le migliori app e giochi sui dispositivi Apple, i redattori dell’App Store di Apple hanno nominato cinque vincitori di Cultural Impact che hanno avuto un impatto duraturo sulla vita e sulla cultura delle persone. I vincitori di quest’anno incoraggiano gli utenti a interagire più profondamente con i propri sentimenti, connettersi in modo autentico con gli altri e onorare la propria eredità e le generazioni precedenti mentre immaginano come creare un mondo migliore oggi.

Come ci sentiamo Da Come ci sentiamo Project, Inc.

Spingendo gli utenti a trarre vantaggio dalla loro salute emotiva con la facilità dei check-in giornalieri, Come ci sentiamo Aiuta gli utenti a mettere in parole i sentimenti difficili e offre strategie per affrontare quei sentimenti nel momento.

Casa a punti Dal progetto Rise-Home Stories

Dot’s Home illumina le ingiustizie abitative sistemiche e le conseguenze all’interno delle comunità di colore attraverso una storia di viaggio nel tempo avvincente e ponderata.

widget medaglione Da Locket Labs, Inc.

consentendo agli utenti di inviare foto direttamente alla schermata iniziale a familiari e amici, widget medaglione Condurre una connessione intima tra i propri cari, lontano dalle pressioni dei social media tradizionali.

Waterlama Da Vitaly Mogilevets

Con il suo design colorato gentile guida, Waterlama Rende divertente il raggiungimento degli obiettivi di idratazione, utilizzando sfide creative, promemoria e personaggi simpatici per mantenere gli utenti in carreggiata.

Inua – Una storia ambientata nel ghiaccio e nel tempo Dall’esperienza ARTE

Inua – A Story in Ice and Time offre agli utenti un’avventura misteriosa e coinvolgente per esplorare eventi storici che intrecciano elementi di tradizioni Inuit, folklore e racconti incredibili.

Per più di un decennio, Apple premia le migliori app e giochi alla fine di ogni anno. Per riconoscere l’impatto dei team di sviluppatori vincenti, ogni vincitore riceverà un premio fisico ispirato a un’icona blu distintiva dell’App Store. Sviluppato con meticolosa maestria, il premio include il logo dell’App Store incastonato nell’alluminio riciclato al 100% utilizzato per realizzare i prodotti Apple, con il nome del vincitore inciso sul retro.

L’App Store, lanciato nel 2008, è il marketplace di app più sicuro e vivace al mondo. Attualmente ospita 1,8 milioni di app e viene visitata da oltre mezzo miliardo di persone ogni settimana in 175 regioni, è un motore della crescita economica globale, facilitando 643 miliardi di dollari di fatturato e vendite solo nel 2020. L’App Store aiuta innovatori, sognatori e studenti di tutte le età e background a connettersi con gli strumenti e le informazioni di cui hanno bisogno per costruire un futuro più luminoso e un mondo migliore.

visitare app Store Scopri di più sui vincitori dell’App Store Award 2022. Oltre alle nostre scelte editoriali sull’App Store, le classifiche per I migliori programmi E il Giocattoli generale, anche Giochi di Apple ArcadeDisponibile ora.

