Gli arieti riportano Matthew Stafford, guadagnano un bonus opzione QB

I Los Angeles Rams dovrebbero prendere il quarterback stellare Matteo StaffordFonti hanno riferito a ESPN che il bonus opzione 2023 e lo stipendio 2024 saranno annunciati entro il terzo giorno dell’anno di campionato.

Il bonus di opzione e lo stipendio del 2024 pagheranno a Stafford un totale di 62 milioni di dollari in fondi garantiti.

Se avessero deciso di non scegliere l’opzione, i Rams avrebbero potuto designare Stafford come vittima dopo il 1 giugno, il che gli avrebbe contato $ 13,5 milioni per il loro tetto salariale nel 2023 e altri $ 36 milioni nel 2024.

Scelti dall’editore

1 relativo

Ma Stafford, che ha affrontato dubbi sul suo possibile ritiro dopo aver saltato le ultime sette partite per i Rams, tornerà per almeno una stagione a giocare sotto la guida dell’allenatore Sean McVay, che tornerà anche a Los Angeles nel 2023.

McVay ha detto nella sua conferenza stampa alla fine della stagione che si sarebbe preso il “tempo appropriato” per decidere sul suo futuro, ma i Rams hanno annunciato venerdì che rimarrà il loro allenatore.

I Rams stanno uscendo da una stagione 5-12 – la peggiore stagione perdente di McVay da quando è stato assunto da Los Angeles nel 2017 – poiché hanno affrontato numerosi infortuni, tra cui Stafford, un wide receiver coppa di rame e placcaggio difensivo Aaron Donald.

Stafford, che compirà 35 anni il mese prossimo, ha terminato la stagione in riserva con una contusione del midollo spinale ed è stato due volte fuori dal protocollo di commozione cerebrale. L’ex Pro Bowler ha ribadito questa settimana che non sta davvero pensando di ritirarsi mentre affronta gli infortuni e si sente “davvero a suo agio e fiducioso andando avanti”.