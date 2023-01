Guarda il lancio militare di SpaceX Falcon Heavy sabato

Il potente razzo Falcon Heavy di SpaceX tornerà in azione sabato (14 gennaio) e potrai assistere al decollo in diretta.

un Falco pesante È previsto il lancio dal Kennedy Space Center (KSC) della NASA in Florida sabato alle 17:55 EDT (2255 GMT) in una missione classificata. Forza spaziale americana Si chiama USSF-67.

Guardalo dal vivo qui su Space.com, per gentile concessione di Space.com SpaceXo direttamente tramite l’azienda. Organizzeremo il webcast aziendale quando sarà il momento giusto.

Imparentato: Perché SpaceX non ha lanciato un Falcon Heavy dal 2019?

Il razzo Falcon Heavy V di SpaceX è stato visto qui in un hangar del Kennedy Space Center della NASA prima del suo lancio previsto per il 14 gennaio 2023. SpaceX ha pubblicato questa foto su Twitter il 7 gennaio. (Credito immagine: SpaceX tramite Twitter)

Il lancio di sabato sarà il quinto in assoluto per il Falcon Heavy. Il missile è corpulento È apparso per la prima volta nel febbraio 2018 Con un volo di prova indimenticabile che ha inviato il fondatore e CEO di SpaceX Elon MuskUna Tesla Roadster in orbita attorno al sole, con un manichino in tuta spaziale di nome Starman al posto di guida.

Il Falcon Heavy è stato lanciato di nuovo nell’aprile 2019 e nel giugno 2019, inviando ogni volta satelliti operativi. Ma il razzo non è decollato di nuovo fino a novembre dello scorso anno, a Missione USSF-44 alla forza spaziale. Il divario di 40 mesi è dovuto principalmente ai ritardi nella preparazione dei carichi utili per i clienti, secondo gli analisti del settore spaziale.

Come la USSF-44, la USSF-67 è una missione classificata. Ma sappiamo poco del volo imminente.

Il carico utile principale è un satellite per comunicazioni militari chiamato SATCOM 2, che il Falcon Heavy invierà in orbita geostazionaria, a circa 22.200 miglia (35.700 chilometri) sopra la Terra. Sabato è in volo anche un veicolo spaziale condiviso chiamato Long Duration Propulsive ESPA (LDPE)-3A, che è un convertitore di carico utile che può contenere fino a sei piccoli satelliti, Secondo EverydayAstronaut.com (Si apre in una nuova scheda).

L’LDPE-3A trasporterà cinque carichi utili della Space Force sulla USSF-67. Tra questi ci sono “due prototipi operativi per migliorare la consapevolezza situazionale e un carico utile di cifratura/interfaccia prototipo operativo che fornisce capacità di comunicazione sicure tra spazio e Terra”, hanno detto i funzionari della Space Force in una dichiarazione inviata venerdì (13 gennaio).

Falcon Heavy è composto da tre SpaceX modificati Falco 9 Le prime fasi, che sono interconnesse. Il booster centrale è sormontato da uno stadio portante superiore.

I primi stadi del Falcon Heavy sono riutilizzabili, come quelli del Falcon 9. I due booster laterali dell’USSF-67 verranno lanciati una seconda volta; I funzionari della Space Force hanno affermato di aver pilotato anche l’USSF-44. Il booster primario USSF-67 non è mai stato lanciato prima.

Se tutto va secondo i piani, i due booster laterali torneranno sulla Terra poco dopo il decollo di sabato, effettuando un atterraggio verticale alla Cape Canaveral Space Force Station, che si trova vicino al KSC. Il booster centrale non tornerà, invece ammarerà nell’Oceano Atlantico.

La USSF-67 fa parte di un fine settimana intenso per SpaceX. La società prevede inoltre di lanciare 51 di Collegamento stellare Satelliti Internet in orbita terrestre bassa sopra il Falcon 9 domenica mattina. Puoi visualizzare questo incarico anche qui su Space.com.