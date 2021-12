Gli ospedali della zona di Cleveland che stanno combattendo la recente rivolta del governo 19 hanno pubblicato un annuncio su un giornale locale dicendo “aiuto”.

Quella parola, racchiusa in grandi lettere nere e bianche, è stata chiamata dal più grande quotidiano dell’Ohio: il disperato appello di sei organizzazioni mediche dell’area di Cleveland che affrontano casi di Covid-19.

Pubblicizzato da Cleveland Clinic, University Hospitals, Metro Health, Summa Health, U.S. Department of Veterans Affairs e St. Vincent’s Medical Center.

Segue una richiesta simile da parte degli ospedali del Minnesota all’inizio di questo mese per un annuncio su un giornale a tutta pagina, “ Abbiamo il cuore spezzato. Siamo diventati di più.

L’annuncio di domenica a Cleveland Plain-Dealer era una risposta a un annuncio recente Crisi sanitaria del governo 19 L’epidemia nel nord dell’Ohio ha ucciso più di 810.000 americani, un’epidemia che ha devastato molti ospedali in tutto il paese per quasi due anni.

“Ora siamo in un’impennata significativa e stiamo sensibilizzando sull’importanza del vaccino, insistendo sul fatto che la maggior parte delle persone ricoverate in ospedale a causa del governo non sono vaccinate”, ha affermato George Stomatis, portavoce dell’ospedale universitario.

La contea di Guayaquil, la patria di Cleveland, ha uno dei più alti tassi di ricoveri ospedalieri per Covit-19 e il 60% di tutti i pazienti Covid-19 ricoverati in tutti gli ospedali dello stato, secondo la dott.ssa Alice Kim, direttore medico della Cleveland Clinic. Detto in una conferenza Il 15 dicembre.

“Quando vediamo un aumento dei casi, vediamo anche quanto siano malati questi pazienti”, ha detto Kim. “Nel 2020 sono decisamente più malati di quanto abbiamo sperimentato nei primi mesi dell’epidemia”.

Il governatore Mike Devine ha dichiarato venerdì in una conferenza stampa che il numero di persone ricoverate in un ospedale legato al governo è il più alto dal 22 dicembre 2020.

Divine ha osservato che tutti gli ospedali nel nord dell’Ohio hanno interrotto gli interventi chirurgici selettivi in ​​considerazione dello stress sul personale ospedaliero.

Il governatore venerdì ha mobilitato più di 1.000 membri della Guardia Nazionale per “aiutare ad alleviare i disagi del personale ospedaliero causati dal crescente numero di pazienti COVID-19 ricoverati in ospedale”, si legge in un comunicato stampa.

Martedì, a Cleveland è stato aperto un sito di test Govt-19 gratuito gestito dalla Guardia Nazionale dell’Ohio e dal Dipartimento della Salute dell’Ohio.

Ma a causa dell’elevata domanda è stato chiuso alla fine della giornata. Dipartimento della Salute dell’Ohio Più di 1.000 hanno detto Testato ma quel record non è stato accettato.

Più di un terzo della popolazione di Cuyahoga non è vaccinata. Secondo il Dipartimento della Salute dell’Ohio

“Continuiamo a vedere la maggior parte dei nostri pazienti, in particolare quelli in terapia intensiva, non essere vaccinati”, ha detto lunedì a John Berman della CNN la dottoressa Brooke Watts, direttore medico per la salute della comunità presso MetroHealth.

Watts, che si prende cura dei pazienti con covit dall’inizio dell’epidemia, afferma che la differenza questa volta è che i giovani, in particolare i genitori più giovani, stanno arrivando con covit-19.

“Non c’è niente di più straziante che entrare nella stanza di un paziente di cov e guardare le foto dei loro piccoli”, ha detto Watts.