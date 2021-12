Guarda la piovosa settimana di Natale dal fiume atomico di San Diego – NBC 7 San Diego

San Diego, quest’anno potremmo non festeggiare il bianco Natale, ma sarà sicuramente umido.

Sistemi di tempesta inversa – da un carburante Fiume atmosferico – Questa settimana porterà pioggia, vento forte, temperature fredde e leggera neve in montagna nella contea di San Diego.

Durante la California Compagni del nostro nord Il tempo di tempesta è stato visto a partire da martedì, con il primo sistema di uragani che dovrebbe raggiungere la contea di San Diego giovedì.

Il secondo sistema, quello meno potente, si muove il giorno di Natale.

Da giovedì a sabato, “ci saranno occasionali ondate di pioggia attraverso San Diego”, ha detto il meteorologo di NBC 7 Brian James.

“Sembra che la pioggia comincerà giovedì pomeriggio e la maggior parte della pioggia continuerà per tutto venerdì”, ha detto James. “Pioverà un po’ quando andiamo tutto il giorno sabato, ma pioverà anche sabato”.

Secondo i meteorologi, quando l’uragano innescato da un fiume atmosferico raggiunge la regione, da giovedì a venerdì nella contea di San Diego si abbatteranno forti piogge durante la notte.

Il National Weather Service ha previsto più di due pollici di pioggia in alcune parti del distretto solo da questo sistema di tempeste. Le montagne possono vedere cinque pollici di pioggia.

Per quanto riguarda la neve, non aspettarti troppo. Le aree altamente vulnerabili saranno al di sopra dei 6.500 piedi – aree non molto alte a San Diego – potrebbero essere al di sotto dei 5.500 piedi durante una seconda tempesta mite.

I danni maggiori possono presentarsi sotto forma di inondazioni improvvise e forti venti in grado di abbattere alberi o linee elettriche.

Finora non sono stati emessi orologi o avvisi, ma potrebbero arrivare.

Cos’è il fiume atmosferico? Il fiume atmosferico è una parte dell’atmosfera che attira l’umidità in una sorta di ruscello invisibile ad occhio nudo. Di solito ce ne sono circa 11 sopra la Terra in un dato momento. Quei flussi, non acqua, ma vapori compressi, si spostano dai tropici vicino all’equatore ai poli. Ogni fiume atmosferico può misurare ovunque da 250 a 400 miglia ed è lungo oltre 1.000 miglia, circa 25 volte il flusso del fiume Mississippi, afferma la meteorologa della NBC 7 Ana Christina Sanchez. Mentre i fiumi atmosferici orbitano tipicamente a 10.000 piedi sopra la terra, un sistema meteorologico, come le tempeste di questa settimana, può spingere il fiume atmosferico verso la terraferma, causando forti piogge. I fiumi atmosferici, i più comuni in autunno e in inverno, svolgono un ruolo importante nella stagione delle piogge della California. Circa il 25-50% delle precipitazioni annuali del nostro stato è prodotto dai fiumi atmosferici. I livelli di pioggia e neve variano ampiamente a seconda della posizione esatta, dell’ora e dell’umidità.

In che modo questa tempesta influenzerà il mio viaggio di vacanza?

Risposta breve: potresti essere vulnerabile.

Il National Weather Service ha affermato che sono possibili viaggi pericolosi, specialmente durante forti piogge in tutta la California da mercoledì a venerdì, con la possibilità di inondazioni.

“Inondazioni e strade pericolose sono una delle principali preoccupazioni in questo sistema di tempeste. Per favore, pianifica in anticipo e usa più tempo quando pianifichi quei viaggi di vacanza!” NWS ha scritto su Twitter.

Se hai intenzione di viaggiare durante un temporale, l’operatore di emergenza in California ha alcuni suggerimenti su cosa tenere nel kit di emergenza per auto: puoi estrarre le stazioni radio meteorologiche dalle torce alle radio a manovella. Dai un’occhiata alla loro lista qui.