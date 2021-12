La Corte Suprema terrà un’udienza orale il 7 gennaio sulle sfide agli ordini del vaccino Biden

Per ora, il tribunale lascia l’attuale posizione sui requisiti. L’amministrazione Biden ha affermato che non inizierà ad attuare l’ordine del datore di lavoro fino al 10 gennaio e il governo ha affermato che non attuerà l’ordine dell’operatore sanitario quando emergeranno sfide legali.

“Entrambe le politiche hanno fiducia nello stato di diritto”, ha detto mercoledì la Casa Bianca.

“Gli Stati Uniti in particolare stanno affrontando una variante Omigron molto pervasiva ed è importante proteggere i lavoratori con requisiti di vaccino e protocolli di test urgenti”, ha affermato la portavoce della Casa Bianca Jen Zhaki in una nota. “In un momento critico per la salute della nazione, il vaccino OSHA o il regime di test garantisce che i datori di lavoro proteggano i propri dipendenti e che i fornitori di vaccini sanitari CMS garantiscano che i loro pazienti siano protetti.

Mentre l’epidemia del virus corona si diffonde in tutto il mondo, la rara azione del tribunale per ascoltare le argomentazioni orali, a parte la normale procedura, sta arrivando poiché la variante Omigron viene catturata durante le vacanze. L’ordinanza del datore di lavoro in questione riguarderà circa 80 milioni di lavoratori a livello nazionale, mentre l’obbligo di vaccinazione dell’amministrazione per gli operatori sanitari copre oltre 10,3 milioni di persone negli Stati Uniti.

L’ordinanza di mercoledì ha affermato di aver inviato richieste all’intera Corte Suprema di intervenire nei casi Cavanaugh e Alito. In precedenza, ai giudici era stato chiesto di depositare sintesi scritte entro il 30 dicembre in risposta alle richieste.

Controversie sul potere esecutivo unilaterale

Nella sua richiesta alla Corte Suprema di invertire gli ordini del tribunale alla base dell’Ordine degli operatori sanitari, il procuratore generale degli Stati Uniti Elizabeth Freelogger ha sostenuto che una “epidemia senza precedenti” aveva finora ucciso 800.000 americani e che il Segretario alla sanità e ai servizi umani aveva esercitato la sua apparente legalità. autorità per fornire cure mediche e assistenza medica. Abbiamo bisogno di strutture sanitarie che scelgano di partecipare a quei programmi per proteggere la salute e la sicurezza dei pazienti e garantire che il loro personale sia vaccinato. ” L’ordinanza prevede esenzioni mediche e religiose.

Molti tribunali inferiori hanno stabilito che il Congresso viola i poteri conferiti al Segretario, mentre altri giudici ne hanno confermato la legittimità.

L’ordine per i grandi datori di lavoro è stato annullato a livello nazionale all’inizio di quest’anno da una Corte d’appello del quinto circuito degli Stati Uniti, una corte d’appello. Ma la sua decisione è stata annullata venerdì scorso dalla sesta Corte d’appello del circuito degli Stati Uniti, stabilendo che il governo poteva attuare i requisiti.

L’Occupational Safety and Health Administration – un’azienda che fa capo al Dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti e garantisce luoghi di lavoro sicuri – ha pubblicato nuove regole il 4 novembre. Ha detto che aveva l’autorità per agire secondo lo standard provvisorio di emergenza. Proteggere i dipendenti da “gravi pericoli”. Le aziende con 100 o più dipendenti devono garantire che i propri dipendenti siano completamente vaccinati o sottoposti a test di routine e indossino una maschera facciale sul posto di lavoro.

In una petizione presentata alla Corte Suprema per chiedere l’annullamento dell’ordine, gli avvocati del Bucky Institute hanno sostenuto che l’amministrazione Biden, “frustrata dalle scelte mediche della minoranza americana”, aveva “cercato di controllare e monitorare i programmi di vaccinazione”. Gran parte della popolazione del Paese».

Un’altra petizione della Coalizione dei sindacati affermava che “la perdita immediata di un vaccino o di un controllo settimanale comporterà la perdita permanente di clienti e reputazione a causa della perdita di lavoratori che si uniscono alle piccole aziende”.

La storia è stata aggiornata mercoledì con maggiori dettagli.