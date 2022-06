Gli scienziati hanno scoperto i resti di uno dei più grandi dinosauri predatori in Europa

Lo spinosauride, che visse circa 125 milioni di anni fa, era lungo più di 10 metri (circa 33 piedi) e pesava diverse tonnellate, secondo una dichiarazione che ne annunciava i risultati.

I resti di spinosauridi probabilmente appartengono a una nuova specie, ha detto alla Galileus Web giovedì via e-mail Christopher Parker, lo studente di dottorato in paleontologia dei vertebrati dell’Università di Southampton che ha guidato lo studio.

“Potrebbe essere una nuova specie, ma non possiamo nominarla in base ai materiali esistenti”, ha detto Parker.

Sono state trovate ossa preistoriche di spinoride Uno strato geologico di roccia noto come Formazione Vectis in Parker ha aggiunto Compton Chin, situato sulla costa sud-occidentale dell’Isola di Wight.

“Compton Bay è un sito famoso per i fossili di dinosauri sull’isola di Wight”, ha detto Parker. “La maggior parte di questi fossili proviene dalla più antica formazione del Wessex, che stava collaborando con i dinosauri”. “Il nostro Spinosaurus appartiene effettivamente alla formazione Vectis e le ossa (dinosauri o altro) sono rare in questa formazione (che consiste in diversi strati rocciosi).”

“È significativo perché (è) il primo teropode riconoscibile dalla formazione di Vectis”, ha aggiunto.

I terapodi sono un gruppo di dinosauri che include il Tyrannosaurus rex e i velociraptor resi famosi dal franchise di film di Jurassic Park. Parker ha detto che il dinosauro appena scoperto avrebbe potuto essere più grande di un autobus a due piani.

I segni sulle ossa fossilizzate rivelano come spazzini e decompositori, organismi che scompongono il materiale in decomposizione, probabilmente si nutrono del cadavere.

I ricercatori cercheranno di studiare sezioni sottili dello stesso campione in modo da poter esaminare le proprietà microscopiche interne delle ossa nel prossimo futuro, che potrebbero rivelare dettagli sul loro tasso di crescita e sull’età approssimativa.

Alla domanda se lo spinosauride fosse il più grande predatore d’Europa, Parker ha detto: “Alcune ossa sono superiori a quelle del ‘più grande d’Europa’, quindi lo sono in questo senso. Tuttavia, idealmente vogliamo scheletri completi per tutti i più grandi predatori”. In Europa per l’esattezza.

La ricca fonte di reperti fossili sull’isola ha precedentemente portato alla sua descrizione come Regno Unito Capitale dei dinosauri

A settembre, i ricercatori hanno trovato resti di spinosauridi sulla costa dell’isola di Wight risalenti al primo periodo del Cretaceo, 125 milioni di anni fa. La specie era precedentemente sconosciuta a quel tempo.

dopo due mesi a nuova specie Un dinosauro del Cretaceo inferiore, Brighstoneus simmondsi, è stato identificato più di 40 anni dopo che le sue ossa furono scoperte per la prima volta sull’isola di Wight.

Lo studio è stato pubblicato giovedì sulla rivista scientifica Peer J.