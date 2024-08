SAINT-DENI, Francia – L’America è stata eliminata dalla staffetta 4×100 metri maschile. Continua la carenza di medaglie in America nella staffetta 4×100 metri maschile.

Un brutto scambio tra Christian Coleman e Kenny Bednarik ha fatto sì che non avessero alcuna possibilità di vincere una medaglia, rendendo questa la quinta Olimpiade consecutiva in cui gli Stati Uniti non sono riusciti a raggiungere il podio. Coleman si scontrò con la schiena di Bednarek mentre si scambiavano i colpi. Di conseguenza, Bednarek, medaglia d’argento nei 200 metri giovedì, è partito da fermo.

Il Canada ha vinto la medaglia d’oro grazie ad un rapido vantaggio di Andre de Grasse nella fase finale, il Sud Africa ha vinto l’argento e la Gran Bretagna il bronzo.

Kerry King, il terzo corridore americano, ha fatto del suo meglio per colmare il divario dopo un errore di lancio del bastone. Anche Fred Curley, medaglia d’argento nei 100 metri, ha corso un tempo impressionante di 8,79 secondi nella fase finale. Ma questo ha portato gli Stati Uniti solo al settimo posto. Questo è quanto è rimasto indietro rispetto ai suoi concorrenti nella prima fase.

Non importava comunque. Dopo la revisione, gli Stati Uniti sono stati esclusi, perché lo scambio di Coleman e Bednarik è avvenuto al di fuori dell’area di scambio.



Una visione a volo d’uccello della fine della gara. (Foto di: Richard Heathcote/Getty Images)

L’America non vince una medaglia olimpica nella staffetta 4×100 metri maschile dal 2004, quando Sean Crawford, Justin Gatlin, Coby Miller e Maurice Greene vinsero l’argento ad Atene. Nonostante avessero la più ricca fonte di talenti e nonostante l’eliminazione della Giamaica dalla competizione, gli atleti americani continuarono a soffrire alle Olimpiadi.

Si può dire che l’inizio di questa rivalità fu quando Noah Lyles contrasse il virus Corona. Lyles è stato il campione del Campionato del Mondo 2023, quando Lyles, Curley, Coleman e Brandon Carnes hanno battuto Italia e Giamaica. Con il successo dell’America nei 100 e 200 metri, vincendo due medaglie in ciascuno, sembrava che la salita sul podio fosse garantita.

Ma con gli Stati Uniti che gareggiano nella staffetta maschile 4×100 metri, le cose non andavano così bene da 20 anni. Per il Canada, che ha vinto l’argento a Tokyo, si tratta della prima medaglia d’oro nella gara dal 1996 ad Atlanta.

