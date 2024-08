Leggi la più grande dichiarazione di Intel su come affronterà i problemi della CPU Raptor Lake

Intel sta attualmente distribuendo una nuova patch di microcodice (0x129) ai suoi partner OEM/ODM per i processori desktop Intel Core di 13a e 14a generazione che risolverà gli ordini errati di tensione del processore che causano picchi di tensione operativa.

Per tutti gli utenti di processori desktop Intel Core di 13a e 14a generazione: Questa patch viene distribuita tramite l’aggiornamento del BIOS e non sarà disponibile tramite gli aggiornamenti del sistema operativo. Intel sta collaborando con i propri partner per garantire che l’aggiornamento del BIOS venga convalidato e rilasciato in modo tempestivo per i sistemi operativi attuali.

Aggiornamento dell’analisi dell’instabilità: background esatto del codice e suoi effetti sulle prestazioni

Inoltre Copertura della garanzia estesaIntel ha rilasciato tre soluzioni per l’instabilità, in genere applicazioni che si bloccano e si bloccano frequentemente, per aiutare a stabilizzare i sistemi dei clienti che utilizzano processori desktop Intel Core di 13a e 14a generazione:

1. Impostazioni predefinite Intel per evitare l’impatto dell’erogazione di potenza elevata sul processore (maggio 2024)

2. Microcodice 0x125 per risolvere il problema eTVB nei processori i9 (giugno 2024)

3. Microcodice 0x129 per la gestione dell’alta tensione (agosto 2024)

L’analisi attuale di Intel ha rilevato che si è verificato un aumento significativo della tensione operativa minima (Vmin) su molti core dei processori interessati a causa del picco di tensione. Eventi di alta tensione possono accumularsi nel tempo e contribuire ad un aumento della tensione operativa minima (Vmin) del processore.

L’ultimo aggiornamento del microcodice (0x129) limiterà le richieste di tensione superiori a 1,55 V come precauzione per mitigare i sintomi di instabilità per i processori che non soffrono di sintomi di instabilità. Quest’ultimo aggiornamento del microcodice migliorerà principalmente le condizioni operative per i processori K/KF/KS. Intel conferma inoltre, sulla base di verifiche approfondite, che tutti i prodotti futuri non saranno interessati da questo problema.

Intel continua a indagare sugli scenari di mitigazione che potrebbero comportare lo spostamento di Vmin sui dispositivi potenzialmente interessati Processori desktop Intel Core di 13a e 14a generazioneIntel fornirà gli aggiornamenti entro la fine di agosto.

I test interni di Intel, che utilizzano le impostazioni predefinite di Intel, indicano che l’impatto sulle prestazioni rientra nelle variazioni da esecuzione a esecuzione (ad esempio 3DMark: Timespy, WebXPRT 4, Cinebench R24, Blender 4.2.0) con alcuni test secondari che mostrano impatti moderati (WebXPRT Online Homework; Punteggio degli effetti GPU PugetBench). Anche per i carichi di lavoro testati nei giochi, le prestazioni rientravano nelle variazioni da esecuzione a esecuzione (ad esempio Cyberpunk 2077, Shadow of the Tomb Raider, Total War: Warhammer III – Mirrors of Madness) con un’eccezione che mostrava un impatto leggermente maggiore (Hitman 3: Dartmoor). Tuttavia, le prestazioni del sistema dipendono dalla configurazione e da molti altri fattori.

Per i processori desktop Intel Core di 13a e 14a generazione sbloccati, questo ultimo aggiornamento del microcodice (0x129) funzionerà. NO Questa funzionalità impedisce agli utenti di effettuare l’overclocking se lo desiderano. Gli utenti possono disabilitare l’impostazione eTVB nel proprio BIOS se desiderano spingere il massimo a 1,55 V. Come sempre, Intel consiglia agli utenti di prestare attenzione durante l’overclocking dei processori desktop, poiché l’overclocking potrebbe invalidare la garanzia e/o influire sulla salute del sistema. Come best practice generale, Intel consiglia ai clienti con processori desktop Intel di 13a e 14a generazione di utilizzare… Impostazioni predefinite dell’Intel.

Alla luce di quanto recentemente annunciato Programma di garanzia estesaIntel conferma la propria fiducia nei propri prodotti e si impegna a garantire che tutti i clienti che attualmente riscontrano sintomi di instabilità sui processori desktop di 13a e/o 14a generazione siano supportati nel processo di permuta. Gli utenti che riscontrano sintomi persistenti di instabilità devono contattare il produttore del sistema (acquisto OEM/System Integrator), il supporto clienti Intel (processore boxed) o il luogo di acquisto (processore vassoio) per ulteriore assistenza.

Lettura aggiuntiva:

Linee guida predefinite Intel di giugno 2024

Dettagli sull’estensione della garanzia per agosto 2024