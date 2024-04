Google One VPN è stato interrotto, Pixel VPN rimane

Nell'ottobre 2020, Google One ha introdotto una VPN che successivamente è diventata disponibile su tutti i piani e piattaforme. Google ha annunciato oggi che la VPN di Google One verrà disattivata nei prossimi mesi.

Originariamente era stato presentato come “un ulteriore livello di protezione online per il tuo telefono Android” e “la tranquillità che i tuoi dati siano al sicuro”, con la società che pubblicava un messaggio fogli bianchi Che spiega nel dettaglio come funziona. Inoltre, Google aveva Audit del sistema da parte di terzi E open source API client.

Attualmente, questa VPN è disponibile nelle app Google One per Android e iOS, ma sono disponibili anche client Mac e Windows. Inizialmente richiedeva un piano Premium di $ 9,99 al mese, ma è stato ridotto a un'offerta di $ 1,99 al mese nel marzo 2023.

Google sta ora disattivando la funzionalità VPN [they] Ho scoperto che le persone semplicemente non lo usano. Lo dice l'azienda 9to5Google La chiusura consentirà al team di “riconcentrarsi” e “supportare più funzionalità richieste con Google One”.

All’inizio di quest’anno, Google One ha raggiunto i 100 milioni di abbonati e il CEO Sundar Pichai l’ha descritta come un’area di crescita futura guidata dall’intelligenza artificiale. Il cambiamento di oggi arriva sulla scia della notizia di questa settimana secondo cui gli strumenti di editing AI di Google Foto saranno disponibili gratuitamente nei prossimi mesi e non richiederanno più un abbonamento tranne che per l'uso illimitato di Magic Editor.

Il servizio VPN di Google One verrà interrotto nei prossimi mesi, senza che oggi venga fornita una tempistica specifica. Gli utenti esistenti verranno indirizzati ad alternative VPN di terze parti.

Nel frattempo non ci sono modifiche alla Pixel VPN gratuita offerta con la serie Pixel 7 nel 2022. All'epoca la disponibilità era garantita per cinque anni.

In effetti, il grande aggiornamento VPN introdotto con Pixel 8 arriverà su Pixel 7, 7 Pro, 7a e Fold a giugno. I telefoni Pixel più vecchi smetteranno di utilizzare l'app Google One e passeranno a un servizio integrato, il che significa nessuna notifica costante.

Rimarrà disponibile anche la VPN disponibile con Google Fi.