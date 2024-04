Bryson DeChambeau ha i famigerati commenti “par-67” per avanzare al primo turno del Masters

CNN

È stato il commento a metterlo nei guai Pianura I tifosi sono terribilmente vecchi, ma – dopo 13 turni – Bryson DeChambeau Alla fine ha girato la sua interpretazione del par all'Augusta National.

Quasi tre anni e mezzo dopo le sue famigerate dichiarazioni “Bar 67”, gli Stati Uniti Golf con le foglie La stella ha abbattuto il leggendario percorso con un sette-under 65 per prendere il comando con un solo colpo nell'88a edizione del campionato maggiore.

Le tempeste hanno ritardato l'inizio del primo round Un vantaggio di due ore e mezza, ma il trentenne ha perso poco tempo a trovare il suo ritmo nonostante le condizioni ventose, uscendo dai blocchi con tre birdie prima di tornare a casa con altri cinque nelle ultime sei buche.

Rappresenta il miglior round di DeChambeau ad Augusta dal momento che ha affermato in modo controverso di considerare il percorso come un “67 colpi” – cinque colpi in meno rispetto al numero ufficiale del segnapunti – dove poteva “centrare tutti e cinque i par in due, senza problemi”.

Andrew Reddington/Getty Images DeChambeau è salito al comando iniziale.

I commenti di novembre 2020 sono arrivati ​​solo due mesi dopo Famoso autista alto È sbocciato fino ad A.J Vittoria per sei colpi agli US Open Per rivendicare il suo primo titolo importante, ma da allora ha inseguito DeChambeau.

Ha finito a pari merito per il 46esimo postosì Nel suo turno successivo del torneo importante ha saltato i due tornei successivi, tirando un due sotto 74 solo una volta – un 67 al secondo turno nel 2021.

Ora, una volta l'ha definita una giocatrice di golf “il mondo” Perché la sua disponibilità a sperimentare nuove tecnologie significa ammettere vecchi errori. Sebbene abbia insistito sul fatto che il commento era stato interpretato male, DeChambeau ha ammesso che si è trattato di un “errore”.

“Ho un livello di rispetto per questo campo da golf che è leggermente diverso rispetto a due anni fa”, ha detto ai giornalisti. “Ovviamente oggi è stata una grande prova di golf e oggi sono riuscito a superare un campo da golf molto difficile.

“Per quanto riguarda il commento n. 67, ho commesso un errore. Non sono una persona perfetta. Tutti sbagliano. Si impara dai propri errori e questo è stato sicuramente uno di quelli.

Rob Schumacher/USA Today Sports/Reuters DeChambeau ha costruito la sua reputazione sulle sue fragorose corse.

Alla domanda se il suo editoriale severo provasse che ci fosse del vero nelle sue precedenti dichiarazioni, DeChambeau, sorridendo, si è chiesto se il giornalista stesse cercando di “scaricarlo” per raddoppiare la sua controversa valutazione.

Ha continuato: “Guarda, uscirò e cercherò di ottenere il miglior risultato possibile”. “Certo, se vuoi sistemare i conti in questo modo, questa è la prospettiva che puoi assumere. Questa è stata una prospettiva che ho avuto, e mi è costato molto tempo, immagino si possa dire. Sicuramente fa male ad alcune cose. ”

“Ma guarda, lo ripeto. Oggi ho tirato un 65, ed è stato uno dei migliori round di golf a cui ho giocato da molto tempo. Mancano altri tre giorni e non perderò di vista di quel fatto, che è proprio lì davanti a me. Devo solo provarci.” ”

Prima del torneo, il tre volte campione Masters Nick Faldo ha messo in dubbio le possibilità di Jon Rahm di difendere la giacca verde a causa della relativa mancanza di eventi al LIV Golf – la cui stagione 2024 consiste di 14 eventi giocati su 54 buche – rispetto al PGA Tour.

Faldo Raccontare In un podcast di Sky Sports Golf, ha menzionato che lo spagnolo “ha giocato sui campi da resort in pantaloncini negli ultimi due mesi e non è stato ancora testato”, ma DeChambeau – che… giuntura Tour sostenuto dall’Arabia Saudita nel 2022 – non ha preoccupazioni circa la sua intensità.

“Questo tipo di programma… mi ha dato molto tempo per prepararmi per tornei come questo”, ha detto DeChambeau, che sta cercando il suo secondo titolo importante.

“Andrà bene in ogni caso. Non prenderò posizione in un senso o nell'altro. Le cose stanno così. Ho fatto buon uso del tempo che mi è stato concesso alla LIV per lavorare sul mio swing nel golf , lavoro sull'attrezzatura che ho e arrivo a un posto in cui mi sento super a mio agio durante la settimana.

02:44- Fonte: CNN L'approccio unico di Bryson DeChambeau al golf

Scottie Scheffler è stato all'altezza delle sue aspettative come favorito del torneo con un inizio infaustamente forte, tirando un 66 senza spauracchi per rimanere a distanza ravvicinata dal suo connazionale principale.

Il numero uno del mondo arriva ad Augusta in forma scintillante mentre cerca di aggiungere al suo primo e unico titolo importante vinto ad Augusta nel 2022. Il primo giocatore in assoluto a difendere il Players Championship Il mese scorso, appena una settimana dopo la sua vittoria dominante all'Arnold Palmer Invitational.

Warren Little/Getty Images Schaeffler sembra pronto a tentare un'altra corsa al trofeo.

Il danese Nicolai Hougaard potrebbe battere entrambi gli americani prima dell'inizio del suo secondo turno, essendosi seduto a cinque sotto il par prima che l'oscurità sospendesse il gioco con tre delle sue buche rimaste alle 19:51 ET.

È uno dei tanti giocatori che finiranno i loro primi turni dalle 7:50 ET di venerdì, incluso Legno di tigre. Il cinque volte campione ha aperto con un birdie ed era 13 buche sotto, un ottimo inizio per il tentativo del 48enne di stabilire un nuovo record per 26 tagli consecutivi effettuati al Masters.

“Il vento era ovunque. È stato uno dei giorni più difficili a cui abbia mai preso parte”, ha detto Woods.

“Era difficile trovare il ritmo non solo nella direzione in cui stava andando, ma anche nell'intensità, e continuava a cambiare ovunque… e il tempismo influenzava i putt sui green. È stato molto difficile giorno.”

Warren Little/Getty Images Woods è partito bene nel suo primo round.

Il campione in carica Rahm ha aperto con un uno su 73, mentre McIlroy è partito alla grande L'ultima ricerca di un Grande Slam professionisticosparando 71.

A 16 annisì A partire dall'Augusta National, il nordirlandese con la giacca verde è ben lungi dall'unirsi a Gene Sarrazin, Ben Hogan, Gary Player, Jack Nicklaus e Woods come gli unici giocatori ad aver vinto tutti e quattro i principali campionati dell'era moderna.

Il 34enne è stato soddisfatto del suo inizio, insieme a Schaeffler e al numero 5 del mondo Xander Schauffele, che ha segnato 72 gol.

“Se si guarda Scottie rispetto al resto dei giocatori, la quantità di round senza spauracchi che gioca e tira è enorme”, ha detto McIlroy, che ha vinto il suo quarto e più recente titolo nel 2014.

“Questo è il segreto per vincere campionati importanti e grandi tornei di golf: limitare gli errori invece di fare tanti birdie.

“Oggi ho fatto tre spauracchi, il che è positivo date le condizioni, ma devo solo sistemare un po’ il tutto per cercare di tenere il passo”.