Dodgers vs Padres – Riepilogo del gioco – 28 settembre 2022

San Diego — – Freddy Freeman Ha aiutato gli Atlanta Braves a vincere il campionato del mondo l’anno scorso e mercoledì sera ha aiutato i Los Angeles Dodgers a stabilire il record della stagione in franchising con la loro 107esima vittoria.

Freeman individuato Animali finti Con una vittoria nel decimo inning, i Dodgers hanno battuto i San Diego Padres 1-0 nella seconda partita consecutiva ai tempi supplementari tra i contendenti.

“Sono molte vittorie, se ci pensi davvero”, ha detto Freeman. “Molte cose buone devono accadere da molti uomini. Non solo 26 uomini, ma da 40 a 45 uomini devono contribuire in modo che possano farlo”.

“Se ci pensi, questo è il colpo”, ha detto Freeman una notte quando uno dei migliori contendenti per il premio NL Cy Young era Julio Urreas. “Abbiamo fatto davvero una grande prestazione per tutta la stagione. Ci danno una possibilità. Non abbiamo giocato bene con i velocisti in posizione di punteggio negli ultimi due giorni e hanno messo zero tutto il giorno fino a quando non abbiamo segnato un gol”.

La vittoria per il campione dell’NL West Dodgers ha preservato il numero magico di quattro di Padres per sigillargli un posto in un playoff per l’intera stagione per la prima volta dal 2006.

Ha anche messo i Dodgers in posizione per la loro nona vittoria consecutiva in serie contro Padres dal giugno 2021. Il finale della serie sarà giovedì sera.

I Dodgers hanno già conquistato la prima testa di serie nei playoff della NL.

“Una volta l’11 ottobre, a nessuno importerà quante vittorie ho nella stagione regolare”, ha detto Freeman. “Questa è la cosa più importante. Siamo qui, siamo nella stagione regolare e probabilmente otteniamo quante più vittorie possibili. Devi giocare una buona partita di baseball dall’inizio alla fine per essere in grado di fare qualcosa del genere e lo abbiamo fatto”.

Bates ha iniziato come corridore robotico in seconda base e ha preso un passaggio prima di segnare il tiro di Freeman al centro del campo per pareggiare. Stefano Wilson (4-2), il suo numero 192 in carriera.

“Avrei avuto un successo quando Mookie era secondo, cercando di alzare lo slider”, ha detto Freeman. “Di solito vado in campo sinistro, ma con il passante che entra stavo cercando di colpirlo a destra della seconda base. Questo era il piano. Non sapevo se avrebbe funzionato. Una volta che la palla è uscita e sono arrivato al terzo, tutto quello che stavo cercando di fare era che ha colpito una palla al volo in mezzo al campo. L’ho colpito in aria e l’ho colpito in mezzo al campo. Non è andato molto lontano ma è andato lontano abbastanza.”

Alessio Fisia (5-0), cresciuto nell’area di San Diego, è il nono posto a vincere. Tommy Canley Ha concluso al decimo posto nel suo primo contrasto. Ha spinto Kim Ha Seung a finirlo Gorexson Brovar sulla terza base.

I Padres sono vicini al loro primo posto ai playoff in una stagione completa da quando hanno vinto il titolo NL West per il secondo anno consecutivo nel 2006. Hanno battuto St. Louis nella serie di wild card nella stagione 2020 interrotta dalla pandemia prima di essere travolto nella serie dal campione del mondo dei Dodgers.

Orias, che ha ridotto la sua ERA al miglior 2,17 della NL, ha lanciato sei inning a reti inviolate mentre Padres ha ragione Joe Musgroveun All-Star per la prima volta della stagione, è andato cinque frame senza gol.

Del discorso del Cy Young Award, Urias ha detto: “Non mi concentro su nessuna di queste cose. Ogni volta che salgo su quella collina cerco di fare del mio meglio e di suonare. Non mi preoccupo davvero delle cose che dicono le persone, i premi o qualcosa del genere.” Mi concentro solo sul fare il mio lavoro e poi penso anche che sia qualcosa che mi motiva a fare meglio”.

Urias è andato sei inning, concedendo sei colpi, colpendone cinque e camminando due.

Il suo prossimo inizio sarà nella penultima partita della stagione regolare. Il manager Dave Roberts ha detto prima della partita che Jurias potrebbe iniziare il suo primo playoff.

Musgrove ha superato 106 lanci prima di consegnargli un pareggio a reti inviolate Tim Hill.

Musgrove ha raccolto le regole nel primo e nel quinto inning ed è sopravvissuto alla folla battendo Joey Gallo. Ha tirato 34 tiri nel primo tempo per 18 minuti. Dopo aver colpito Gallo per finire la quinta partita nel suo ultimo tiro della notte, Musgrove ha alzato il pugno destro e ha sbalordito.

Padres ha perso un’importante occasione da gol al sesto posto, quando avevano i corridori al primo e al terzo posto con uno eliminato. Mane Machado Ha camminato con uno, ha rubato un secondo ed è stato chiamato. Ma ha indicato il bunker per sfidare il gioco ancor prima di alzarsi da terra, e la chiamata è stata annullata. Avanza Brandon DrurySingle ma Urias si ritirò Will Myers e Jake Kronworth Sui popup nel campo.

Musgrove ha concesso quattro colpi, ne ha colpiti otto e ne ha camminati quattro.

Dodgers: RHP Phil Bickford (2-1, 4.72 ERA in 60 presenze) ha messo i battitori di 15 giorni con tensione alla spalla destra e RHP tonico Dimentica il Monte da IL. …Roberts ha detto che Tony Gonsulin, su IL con un avambraccio destro teso, inizierà lunedì al Dodger Stadium contro il Colorado e il campo a tre tempi.

Nessuna delle squadre ha nominato un giocatore per iniziare la serie finale mercoledì sera.

