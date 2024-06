Google Translate ottiene il supporto per 110 nuove lingue

Google ha lanciato Google Translate nel 2006. Da allora, l’azienda ha aggiunto lentamente e costantemente il supporto per più lingue alla piattaforma. Il mese scorso, l’azienda ha aggiunto il supporto per 24 nuove lingue, portando il numero totale di lingue supportate a 133.

Tuttavia, Google non ha mai aggiunto così tante lingue a Google Translate come fa ora. Annunciare Che Google Translate ottiene “La più grande espansione di sempreL’azienda sta aggiungendo il supporto per 110 nuove lingue, portando il numero totale di lingue supportate a 243.

In confronto, Apple Translate supporta 20 lingue e Microsoft Translator supporta 135 lingue. Ciò dà a Google il sopravvento tra i primi tre giocatori.

Google Translate ora supporta un totale di 243 lingue

Secondo Google, questa impresa è riuscita con l’aiuto del modello linguistico di grandi dimensioni PaLM 2 dell’azienda. Alcune delle lingue appena supportate includono Afar, cantonese, Manx, Nkowi, Punjabi (Shahmukh), Amazigh (Amazigh) e Tok Pisin.

Google dice le 110 lingue appena aggiunte”Le lingue globali rappresentano più di 614 milioni di parlanti, rendendo le traduzioni accessibili a circa l’8% della popolazione mondiale.”

Google ha anche aggiunto che “Alcune di esse sono le principali lingue globali parlate da più di 100 milioni di persone. Altri sono parlati da piccole comunità indigene, alcune delle quali non hanno quasi madrelingua ma sono attivi sforzi di rivitalizzazione.”

Un quarto delle 110 lingue provengono dall’Africa, tra cui Fon, Kikongo, Luo, Ga, Swati, Venda e Wolof, rendendo questa la più grande espansione delle lingue africane su Google Translate fino ad oggi.