Le cuffie Sonos Ace sono buone e imperfette

Dillo a Sonos: l’azienda è straordinariamente coerente. Hanno passato decenni a costruire prodotti audio che suonassero alla grande e suonassero alla grande… e all’inizio sono sempre ostacolati da qualche tipo di strano problema di software e di usabilità. Quando le cose di Sonos funzionano, non c’è niente di simile, ma non sempre sembra funzionare.

SU Questo episodio di vertcastChris si unisce per raccontarci tutto della sua esperienza con Ace. Spiega come testa le cuffie, come competono con Bose, Sony, Apple e altri e cosa deve fare Sonos per rendere le sue cuffie qualcosa di veramente speciale. Ci dà anche un suggerimento su come andrà la nostra recensione di Roam 2 (avviso spoiler: i pulsanti!)