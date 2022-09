Guarda SpaceX lanciare 54 satelliti Starlink venerdì dopo il ritardo

SpaceX prevede di lanciare in orbita un altro grande lotto dei suoi satelliti Starlink venerdì sera (16 settembre) e puoi guardare l’evento dal vivo.

SpaceX Piani di loft 54 ​​in più collegamento stellare onda larga Satelliti Dalla Cape Canaveral Space Force Station in Florida venerdì alle 21:05 EDT (005 GMT del 17 settembre). Puoi guardare qui su Space.com o dal vivo tramite SpaceX (Si apre in una nuova scheda).

Il piano di viaggio chiama a Falco 9 Starlink Group 4-34 razzo vettore satellitare spazio e per il primo stadio del razzo per atterrare a bordo del drone, basta leggere le istruzioni nell’Oceano Atlantico circa nove minuti dopo. Questo sarà il sesto lancio e atterraggio di questo particolare booster, ha scritto SpaceX in a Descrizione del lavoro (Si apre in una nuova scheda).

Imparentato: La megacostellazione Starlink di SpaceX viene lanciata in immagini

Un razzo SpaceX Falcon 9 ha lanciato 51 satelliti Internet Starlink e il rimorchiatore spaziale Sherpa-LTC2 dalla Cape Canaveral Space Force Station in Florida il 4 settembre 2022. (Credito immagine: SpaceX)

(Si apre in una nuova scheda)

Starlink è la costellazione di satelliti a banda larga di SpaceX. L’azienda ha lanciato finora in orbita più di 3.200 satelliti. SpaceX sta espandendo rapidamente la costellazione, con lanci che avvengono quasi ogni settimana, e talvolta anche di più.

CEO di SpaceX Elon Musk Di recente ha detto che spera di lanciarsi a 100 missioni SpaceX nel 2023. L’obiettivo è, in parte, aumentare il servizio di Starlink il più rapidamente possibile ai clienti remoti che l’azienda desidera servire.

SpaceX ha già ottenuto l’approvazione normativa per il lancio di 12.000 satelliti Starlink. La società ha anche chiesto a un regolatore internazionale di inviare in orbita altri 30.000 satelliti.

L’azienda sta inoltre ampliando le tipologie di clienti che accedono ai servizi di Starlink.

SpaceX ha recentemente annunciato una collaborazione con T-Mobile per servizio a banda larga direttamente sui telefoni cellulari. Inoltre, SpaceX ha firmato con Royal Caribbean per Mostrare Starlink sulle navi da crociera Per migliorare Internet in mare.

Nota dell’editore: Questa storia è stata aggiornata alle 21:45 ET del 13 settembre con una nuova data di lancio del 14 settembre. SpaceX aveva pianificato di lanciare la missione il 13 settembre, ma ha annullato il tentativo a causa del tempo. Aggiornato di nuovo alle 20:50 EST del 14 settembre con una nuova data di lancio del 15 settembre. Il maltempo ha anche annullato il previsto tentativo del 14 settembre. È stato aggiornato di nuovo il 15 settembre, dopo che il maltempo ha causato un altro sfregamento.

Segui Elizabeth Howell su Twitter Incorpora il tweet (Si apre in una nuova scheda). Seguici su Twitter Incorpora il tweet (Si apre in una nuova scheda) o Facebook (Si apre in una nuova scheda).