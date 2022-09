College Football Games, settimana 3: il posto caldo di Jimbo Fisher al Texas A&M, Oklahoma-Nebraska continua

Hykeem Williams è la storia dietro la storia di questa settimana Texas A&M. Questo perché è impossibile dividere in due la Williams, un’ambita ricevente larga nella classe 2023. Williams, Opportunità a cinque stelle da Fort Lauderdale, in Floridasta effettuando una visita non ufficiale a College Station, in Texas, questa settimana con il numero 13 Miami, Florida) Venendo in città.

Tra i primi cinque ci sono AlabamaE il Georgia E il Pittsburgh …più gli Aggies e gli Hurricanes, che combattono facilmente sabato a Kyle Field. Williams dovrebbe prendere la sua decisione entro una settimana. Sarebbe fin troppo facile suggerire che la sua decisione dipenda dall’esito della partita, ma la recluta non dorme mai.

Jimbo Fisher lo ha dimostrato nel suo quinto anno alla Texas A&M. Allo stesso tempo, molti Aggie sembravano scuotere la testa.

Il sedile di Fisher è notevolmente più caldo dopo l’inspiegabile perdita di una casa Stato degli Appalachi. No, non verrà licenziato a breve, ma Age Nation sta iniziando a brontolare.

La scuola e le sue istituzioni non hanno pagato tutti questi soldi garantiti per… questo è. Gli oggetti leggeri vengono fatti rotolare tutt’intorno in una palla di confusione. Anche se la Texas A&M volesse licenziare Fisher, dovrebbe aspettare fino al 2026 per dovergli meno di 50 milioni di dollari. Avvocato di spicco nel sud-est Scatta una foto su Twitter.

Così hanno fatto altri. Fisher deve averlo. Non ottenere tutti quei milioni e perdere in App State. Mai. Ma guardando il film della scorsa settimana, il risultato principale è stata la mancanza di preparazione e di impegno. Texas A&M era il favorito di 18 punti. Avrebbe dovuto avvertirlo dello stato dell’app dopo averlo visto segnare 61 Carolina del Nord.

I Mountaineers sono usciti e hanno tenuto la palla per 41 minuti, limitando gli Aggies a 186 yard totali. Le apparizioni di App State hanno girato l’angolo sui difensori d’élite della SEC.

Ma essendo studenti universitari, beh, non sono robot. I permessi sono stati ritirati dai ricevitori Texas A&M. Rigore di intervento per ascolti consecutivi. Gli Aggies hanno segnato un touchdown offensivo contro una difesa che aveva appena ceduto 63 a UNC.

In effetti, Texas A&M ha perso due volte contro App State. Il “College GameDay” di ESPN si è opposto al Mountaineers Campus di questa settimana Troia Invece, visita College Station.

In breve, Aggies non è apparso. capita. Chiedi Notre Dame e Marco Freeman. Non è specificato il tempo che Fisher dovrà risolvere.

Nel quinto anno, i risultati sono stati deludenti: un secondo posto alla SEC West, una partita del Six Bow nel nuovo anno e una grande vittoria sull’Alabama che ha finito per non dire molto. Gli Aggies sono stati 5-3 da quella vittoria del 9 ottobre 2021. In 50 partite, Fisher (35-15) è stato migliore del giocatore che ha sostituito, Kevin Sumlin (34-16).

Ciò che può essere più fastidioso è giocare nel mezzo. Fisher ha ereditato un leader di passaggio in carriera Keelen Mund. Il backup che ha battuto l’Alabama, Zach Calzada, è ora nello stesso ruolo Auburn. Lo studente Heinz King era scadente. Non sorprenderti se LSU Trasferimento Max Johnson dà un’occhiata se le cose vanno male contro gli stinchi.

Fisher è stato nominato dalla Texas A&M come allenatore del vincitore del campionato nazionale per la Heisman Cup (Jameis Winston). Se è intelligente, presto inizierà a vendere il futuro.

È qui che entra in gioco la Williams. Possiamo capire dall’inizio deludente degli Aggies, ma si tratta solo di reclutare. Fisher ha ottenuto quello che è stato descritto come La migliore classe di sempre all’inizio di quest’anno. Alcuni di questi ragazzi dovranno giocare come veri studenti alle prime armi.

Resta da vedere se lo faranno o meno, ma ci si aspetta che contribuiscano nel 2023 e nel 2024. Immagina Williams e il suo telaio da 6 piedi e 3 da 200 libbre nel mix. Fisher deve ricordarlo agli Aggies mentre arma la situazione attuale.

Il Texas A&M dovrebbe fare bene sabato per evitare 1-2 partenze. Per lo più, Williams deve dimostrare che dovrebbe essere parte di quello che sta succedendo alla College Station.

Gli eventi della terza settimana

La Georgia potrebbe effettivamente essere migliore: Fino a poco tempo, la conversazione iniziale sull’adesso non lo era. 1 Bulldogs è se possono giocare al livello che hanno giocato la scorsa stagione quando hanno vinto il primo titolo nazionale del programma in quattro decenni. Considera che la conversazione è cambiata. Il Dawgs Open SEC gioca Carolina del Sud Dai solo 1,5 punti a partita in due settimane. Ha coperto la Georgia (-24,5) nelle sue ultime tre visite a Columbia, nella Carolina del Sud. E sì, il quarterback Stetson Bennett è un serio candidato per la Heisman Cup.

Da vedere Oklahoma-Nebraska: Questo è NebraskaPrimo gioco da quando è stato rilasciato Scott Frost. L’allenatore ad interim Mickey Joseph vuole davvero il lavoro. I giocatori lo adorano ed è un’ottima recluta, ma può complicarsi. L’unica esperienza di allenatore di Joseph è stata con Langston, una scuola media della NAIA in Oklahoma (2011-12). Se il Nebraska vince sabato, va a correre e ottiene una partita di bocce (tutto ciò che serve è 6-6), come fa Joseph a negare il pensiero serio?

A complicare ulteriormente le cose è la presenza di Urban Meyer. Una volta ha ammesso di aver girato il campus “in incognito” per ubriacarsi nell’atmosfera del giorno della partita. Altrimenti, Tutto quantoSarebbe un’alternativa ideale. È dubbio che il Nebraska lo incastrerà, ma l’intera scena sarà esagerata poiché Meyer sarà nel campus con Fox a Lincoln, nel Nebraska.

In quelli che erano chiamati Big Eight, queste due squadre hanno giocato per il campionato in questo gioco ogni anno dall’inizio degli anni ’70 alla fine degli anni ’80. #6 Oklahoma (-11) potrebbe essere un enorme favorito, ma la sua serie di vittorie è in calo atterraggio completo Da -17 dal lancio di Frost.

PCP per BYU? I Cougars n. 12 sono l’esca ufficiale del calcio in una partita di playoff dopo la loro grande vittoria sul n. 17 Baylor. Il tavolo BYU dà sicuramente la possibilità di raggiungere i primi quattro. Se Baylor continua a vincere, ciò supporta la causa della BYU, che potrebbe includere anche la 25a vittoria di sabato. Oregonin stanfordin Stato di Boise e contro Notre Dame (a Las Vegas). Bo Nix in Oregon è 3-11 da rookie contro le prime 15 squadre con otto passaggi da touchdown professionali per andare con 13 intercettazioni.

C’è una ragione per le leggi sul patrocinio statale: sì Entra nella terza settimana alla 131a (ultima in FBS) per un’offesa totale. Probabilmente sai che le squadre di calcio giovanile di terza elementare ottengono più punti in media rispetto alle squadre di Occhio di Falco (sette). Mi avanzi se metti in dubbio la serie di vittorie di questa settimana contro Nevada. L’Iowa è il favorito con 23,5 punti con un totale offensivo di 14 punti in due partite.

L’allenatore Kirk Ferentz entra in quella partita dopo aver apportato poche, se non nessuna, modifiche all’inizio offensivo della tabella di profondità. Ciò include il quarterback Spencer Petras (45% di completamento, 3,9 yard per tentativo). Cinquantacinque giocatori qualificati FBS nelle statistiche NCAA hanno una media di yard per carry migliore rispetto a Petras yard per passaggio. Vale la pena notare che nemmeno Ferentz ha apportato modifiche al coordinatore dell’attacco. Quell’unità è guidata da suo figlio, Brian Ferencs.

Lacrimazione degli occhi irlandesi: No California meglio di Marshall, soprattutto con una difesa che concede un punto (27) in più rispetto a Notre Dame che ha rinunciato la scorsa settimana (26)? Dovremmo supporre che l’attacco Fighting Irish sarà problematico con il quarterback di riserva Drew Payne (39 passaggi in carriera) per sostituire l’infortunato Tyler Buchner? Seguono North Carolina, BYU e Stanford. Gli irlandesi potrebbero essere alla ricerca di un 2-4 a metà stagione, nella migliore delle ipotesi.

Stato di Fresno Referendum: numero 7 USC in Oregon Il 24 settembre si preannuncia la prima grande resa dei conti di Pac-12 della stagione. castori (vs. MontanaHanno appena vinto la loro 19a partita in trasferta senza alcuna conferenza a Fresno State. La bacchetta viene consegnata alla USC, che questa settimana ospiterà i Bulldogs. I Trojan sono sul punto di realizzarsi come una delle 12 squadre che non hanno ancora girato la palla. Ma per mantenere la fiducia nel loro potenziale, dovranno smettere di assomigliare all’Oklahoma sotto Lincoln Riley. Al colpo di Stanford della scorsa settimana, la USC ha rinunciato a 441 yard e ha segnato 109 yard ai calci di rigore.

Suggerimenti per il ritorno di Bobby Petrino a Arkansas: (1) io Missouri L’autobus può entrare nel Razorback con una Harley-Davidson rumorosa e veloce, proprio come l’Oregon Paddles all’Autzen Stadium. (2) L’Arkansas avrebbe potuto ingaggiare uno sponsor di gioco per i collari. Comunque… fino al più recente recupero con Sam Bateman, l’Arkansas n. 10 ha impiegato molto dell’ultimo decennio per riprendersi dai bluff di Petrino. Il primo allenatore a vincere 11 partite per i Razorbacks in 34 anni è anche responsabile dell’invio del programma in una spirale discendente che ha prodotto solo tre stagioni vincenti dal 2012-21.

calci veloci: Finché il lavoro in Nebraska è aperto, potrebbe anche aggiungersi al roster di Sean Clark di App State, 21-8 nella sua quarta stagione. Se può vincere con giocatori a tre stelle nelle montagne della Carolina del Nord, pensa a cosa può fare con i soldi per reclutare Big Ten… Il numero 1 (Alabama) è uscito da quella posizione nella Top 25 dell’AP con la squadra che ha battuto lui (Texas) nella classifica mondiale per la prima volta dal 1997. All’epoca, il Nebraska è scivolato dal numero 1 al numero 3 dopo aver colpito. Missouri, che è passato al 25° posto, ai tempi supplementari… Solo otto squadre di FBS non hanno forzato un cambiamento nelle loro vendite. Alabama e Notre Dame sono due di loro. …coloro che hanno scommesso sul loro primo passaggio da 500 yard e su prestazioni veloci da 200 yard in questa stagione, continuano ad aggrapparsi a quei biglietti. Con 276 partite in questa stagione, non ci sono state partite del genere da parte di nessuno.