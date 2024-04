Lunedì un grande asteroide passa in sicurezza vicino alla Terra

Un grande asteroide passerà in sicurezza vicino alla Terra

Una grande roccia spaziale attraverserà in sicurezza la Terra oggi (15 aprile 2024). È abbastanza grande da poter essere visto con un piccolo telescopio! L'asteroide ha un nome 2013NK4. Ha un diametro di circa 2.000 piedi (610 metri). Ciò lo rende due volte più grande di Apophis, il cosiddetto asteroide del giorno del giudizio che passerà vicino ai satelliti della Terra nel 2029. Nel frattempo, oggi, 2013 NK4 passerà a una distanza molto più lontana. Passa a più di 8 volte la distanza della Luna. Cosa c'è di così sorprendente in questo? Le persone che utilizzano i telescopi potranno vederlo volare vicino alla Terra!

L'avvicinamento più vicino dell'asteroide 2013 NK4 avverrà lunedì 15 aprile 2024 alle 14:51 UTC. Tuttavia, data la sua posizione nel cielo, sarà più facile vedere al telescopio nelle notti tra il 16 e il 17 aprile. Vedi le tabelle di ricerca qui sotto.

Orbita di asteroidi

Poiché l’asteroide occasionalmente passa vicino alla Terra ed è una roccia spaziale abbastanza grande, 2013 NK4 ha una designazione spaventosa: Un asteroide potenzialmente pericoloso. Tuttavia, conosciamo l’asteroide 2013 NK4 dal 2013 (da qui il nome dell’anno dopo) e ha un’orbita ben definita. Non ci sarà alcun pericolo mentre passerà vicino alla Terra il 15 aprile.

2013 NK4 orbita attorno al Sole ogni 378 giorni. Ma la sua orbita è leggermente più ellittica della nostra. La sua orbita si estende oltre Marte e poi si immerge tra le orbite di Venere e Mercurio. L'asteroide passerà vicino al nostro pianeta ad una velocità di 36.909 miglia all'ora (59.400 chilometri all'ora), o 10,2 miglia al secondo (16,5 chilometri al secondo) rispetto alla Terra.

Usa il telescopio per vedere il grande asteroide

L'uso di “GoTo” o di telescopi computerizzati rende l'osservazione dell'asteroide più semplice che mai. Potrai vedere l'asteroide nell'oculare di un telescopio o di un monitor come un punto luminoso che si muove lentamente davanti alle stelle sullo sfondo.

La NASA studierà NK4

Secondo la NASA/JPL, gli astronomi studieranno la roccia spaziale utilizzando una sonda di 70 metri Antenna radar DSS-14 Goldstone In California dal 13 al 19 aprile. Inoltre, il 14 aprile, sono previste osservazioni di questo oggetto da Canberra, in Australia, utilizzando un'antenna parabolica DSS-35 della NASA da 34 metri (112 piedi).

Gli scienziati si aspettano di ottenere immagini Doppler ritardate altamente dettagliate, che dovrebbero mostrare la forma dell'asteroide e forse consentire loro di perfezionare meglio le dimensioni della roccia spaziale.

In conclusione: un grande asteroide – 2013 NK4, che si estende per circa 2.000 piedi – passerà in sicurezza vicino alla Terra il 15 aprile 2024. Sarà visibile con piccoli telescopi il 16 e 17 aprile.