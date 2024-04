Hannah Waddingham affronta il fotografo che le ha chiesto di “mostrare la gamba”

GT

Hannah Waddingham ha chiamato in causa un fotografo agli Olivier Awards che a quanto pare le ha chiesto di “mostrare la gamba” mentre scattava le foto.

Vincitore dell'Emmy Award Ted Lasso La star ha ospitato i London Theatre Awards domenica sera e, prima dell'inizio della cerimonia di premiazione, ha camminato lungo i gradini della Royal Albert Hall.

Mentre si fermava per scattare foto, Waddingham ha affrontato uno snapper dopo aver sentito un commento sulle sue gambe, secondo un video pubblicato da un fan.

“Oh mio Dio, non lo diresti mai a un uomo”, ha detto Waddingham. “Non essere sciocco o me ne vado. Non dire 'mostrami una gamba.' No.”

Poi l'attrice scosse la testa e se ne andò. Ha continuato a scambiare parole con il fotografo mentre camminava avanti, alzando il dito.

Successione Sarah Snook e la cantante e attrice Nicole Scherzinger sono state tra le grandi vincitrici degli Olivier Awards 2024 domenica.

Snook ha vinto il premio come migliore attrice per la sua interpretazione di più personaggi nella versione della Sydney Theatre Company dell'opera di Oscar Wilde. Il ritratto di Dorian Gray.

Scherzinger ha portato a casa il premio come migliore attrice in un musical per il ruolo di Norma Desmond nella versione finale dell'opera di Andrew Lloyd Webber diretta a Broadway. Via del tramonto.

Per aprire la cerimonia di premiazione, Waddingham ha eseguito una serie di canzoni con il cantante e pianista Joe Stilgoe. Waddingham, che quest'anno sarà visto sul grande schermo Capro espiatorio E Mission Impossible – Dead Reckoning Parte 2, L'anno scorso ha ospitato anche un gala.