I futures americani salgono mentre i nervi si stabilizzano dopo l’attacco iraniano

Sono emersi diversi rapporti secondo cui Salesforce (CRM) si sta avvicinando a un accordo per acquistare la società di gestione dei dati Informatica (INFA) per circa 11 miliardi di dollari – Quindi stamattina entrambi gli indicatori sono in cima alla pagina “Trending Ticker” di Yahoo Finance.

Le azioni di Salesforce sono scese alla notizia, poiché l'atmosfera in strada è che non è chiaro se l'azienda sarà una soluzione straordinaria (ha margini inferiori rispetto a Salesforce, per esempio).

The Street è rimasto colpito anche dal fatto che Salesforce si sia concentrato maggiormente sulla crescita dei margini di profitto nell’ultimo anno dopo aver affrontato un assalto a sorpresa di investitori attivisti (in parte a causa di una serie di acquisizioni diluitive). Questo sarebbe il primo grosso affare per Salesforce dall’acquisto di Slack nel 2021 per 28 miliardi di dollari.

Secondo i rapporti, le azioni di Informatica sono scese poiché Salesforce potrebbe non offrire un premio alla società.

Conoscendo il co-fondatore e CEO di Salesforce Marc Benioff, sono un po' sorpreso dal potenziale ritorno alla conclusione di accordi. Mi ha detto più volte negli ultimi mesi che Salesforce è ancora concentrata sull'aumento dei margini di profitto: in effetti, l'anno scorso la società ha sciolto il suo team M&A!

Tuttavia, a Benioff piace fare grandi affari e la società ha i soldi per realizzarli. Allora perché no?