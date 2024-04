Immagine dei playoff NBA: i Thunder conquistano il seme n. 1 in Occidente; I Suns e i Pacers si assicurano l'offerta finale in ogni conferenza

La stagione regolare NBA 2023-24 è terminata e ora conosciamo le sei squadre in ciascuna conference, così come le quattro squadre che gareggiano in un torneo per le ultime due teste di serie nelle Conference Orientale e Occidentale.

I Boston Celtics, New York Knicks, Milwaukee Bucks, Cleveland Cavaliers, Orlando Magic e Indiana Pacers si sono assicurati i sei posti per i playoff nell'Est.

Al primo turno parteciperanno Oklahoma City Thunder, Minnesota Timberwolves, Denver Nuggets, Los Angeles Clippers, Dallas Mavericks e Phoenix Suns.

Nel Play-In Championship in Oriente, i Philadelphia 76ers affronteranno i Miami Heat, mentre i Chicago Bulls affronteranno gli Atlanta Hawks. L'Occidente vedrà i Los Angeles Lakers affrontare i New Orleans Pelicans e i Sacramento Kings affrontare i Golden State Warriors.

Il torneo si terrà martedì e venerdì, mentre sabato inizierà il primo turno delle qualificazioni NBA 2024.

I Thunder vincono una battaglia a tre per il seme numero 1 in Occidente

Le partite si sono concluse domenica, nell'ultima giornata della stagione regolare, con in palio un posto per i playoff su tutta la linea. I Thunder hanno conquistato una corsa a tre per la testa di serie in Occidente con una vittoria per 135-86 su una squadra di Mavericks che non aveva nulla per cui giocare, oltre a una sconfitta dei Timberwolves contro i Suns. I Nuggets hanno guadagnato il seme n. 2 grazie alla vittoria sui Memphis Grizzlies.

Con la vittoria sul Minnesota, Phoenix è passata al seme n. 6 e ha un posto finale garantito nei playoff in Occidente. I Pelicans hanno dominato come testa di serie numero 6 entrando domenica, ma sono entrati in partita perdendo contro i Los Angeles Lakers.

A est, i Knicks hanno portato i Milwaukee Bucks al secondo posto vincendo ai supplementari sui Bulls. I Bucks caddero nella testa di serie numero 3 con una sconfitta contro i Magic, che guadagnarono la testa di serie numero 5 I Pacers batterono gli Hawks, guadagnandosi un posto garantito per la finale, e i 76ers e gli Heat furono retrocessi ai playoff.

Conferenza Orientale

1. Boston Celtics

2.New York Knicks

3. Milwaukee Bucks

4. Cleveland Cavaliers

5. Orlando Magic

6.Indiana Pacers

Giocare

7. Filadelfia 76ers

8.Miami Calore

9. Chicago Bulls

10.Atlanta Hawks

Gioca nei tempi previsti

Mercoledì 17 aprile

N. 7 Philadelphia 76ers contro N. 8 Miami Heat, 19:00 ET (ESPN)

N. 9 Chicago Bulls contro N. 10 Atlanta Hawks, 21:30 ET (ESPN)

Venerdì 19 aprile

76ers-Heat perdente contro Bulls-Hawks vincitore, tempo da definire (ESPN)

Partite del primo turno

Numero 1 Boston Celtics contro numero 8 testa di serie (vincitore secondario)

N. 2 New York Knicks contro N. 7 testa di serie (76ers contro Heat)

N. 3 Milwaukee Bucks contro N. 6 Indiana Pacers

N. 4 Cleveland Cavaliers contro N. 5 Orlando Magic

Shai Gilgeous-Alexander e gli Oklahoma City Thunder hanno conquistato la testa di serie in Occidente. (Foto di Joshua Gately/Getty Images)

Conferenza occidentale

1. Tuono di Oklahoma City

2.Denver Nuggets

3. Minnesota Timberwolves

4. Los Angeles Clippers

5. Dallas Mavericks

6. Phoenix Suns

Giocare

7. Pellicani di New Orleans

8. Los Angeles Lakers

9. Sacramento Kings

10. Guerrieri dello Stato d'oro

Gioca nei tempi previsti

Martedì 16 aprile

N. 7 New Orleans Pelicans contro N. 8 Los Angeles Lakers, 19:30 ET (TNT)

N. 9 Sacramento Kings contro N. 10 Golden State Warriors, 22:00 ET (TNT)

Venerdì 19 aprile

Loser of Pelicans – Lakers contro il vincitore di Kings-Warriors, tempo da definire (TNT)

Partite del primo turno

Numero 1 Oklahoma City Thunder contro numero 8 testa di serie (vincitore secondario)

Seconda testa di serie Denver Nuggets contro 7a testa di serie (vincitore della partita Pelicans-Lakers)

N. 3 Minnesota Timberwolves contro N. 6 Phoenix Suns

N. 4 Los Angeles Clippers contro N. 5 Dallas Mavericks

Programma delle finali NBA 2024

Giovedì 6 giugno: Gioco 1

Domenica 9 giugno: Gioco 2

Mercoledì 12 giugno: Gioco 3

Venerdì 14 giugno: Gioco 4

Lunedì 17 giugno: Gara 5 (se necessario)

Giovedì 20 giugno: Gara 6 (se necessario)

Domenica 23 giugno: Gara 7 (se necessario)