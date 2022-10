Hang Seng è in calo del 4%, lo yen è a 148

La Borsa di Tokyo (TSE), gestita dal Japan Exchange Group Inc. (JPX), a Tokyo, Giappone, giovedì 29 ottobre 2020.

Le azioni nella regione Asia-Pacifico sono state contrastate lunedì dopo che le azioni statunitensi sono aumentate il venerdì successivo Il rapporto del Wall Street Journal Alcuni funzionari della Fed sono preoccupati per un inasprimento eccessivo della politica.

Hong Kong Indice Hang Seng È in calo di oltre il 4%, con Hang Seng Tech in calo di quasi il 6%.

Tai Hui, chief market strategist per l’Asia Pacifica presso JPMorgan Asset Management, ha affermato che una combinazione di fattori ha recentemente trainato il mercato di Hong Kong, inclusi i rendimenti più elevati dei Treasury statunitensi.

Gli investitori potrebbero anche essersi aspettati l’annuncio di misure politiche durante il 20° Congresso Nazionale del Partito Comunista Cinese, che si è chiuso nel fine settimana quando i lealisti del presidente Xi Jinping hanno scelto di formare gruppo di guida di base.

“Dato che l’incontro riguarda principalmente i cambiamenti del personale, la ripresa economica potrebbe non arrivare così presto come speravamo”, ha detto Tay alla CNBC in una e-mail.

I mercati della Cina continentale sono entrati brevemente in territorio positivo Dati economici migliori del previsto prima di cadere di nuovo. Il Barca di Shanghai Nella Cina continentale un altro 0,52% era inferiore e Componente di Shenzhen Ha perso lo 0,361%.

in Australia , S&P/ASX 200 Era l’1,66% in più. Il Cosby In Corea del Sud, ha guadagnato l’1,17% e l’indice KOSDAQ ha guadagnato il 2,28%.

Giappone Nikkei 225 Topix è in rialzo dello 0,99% e Topix dello 0,84%. Il più ampio indice MSCI delle azioni dell’Asia Pacifico al di fuori del Giappone è stato dello 0,74% inferiore.

Secondo quanto riferito, le autorità giapponesi sono intervenute nel mercato forex venerdì, causato a yen rafforzarsi nettamente. Ma la valuta ha continuato a oscillare. Lunedì in Asia, la valuta si è brevemente rafforzata a 145 livelli, ma l’ultima è stata di 148,85 per dollaro.