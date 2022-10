Il regista di “Halloween Ends” reagisce alla reazione dei fan, portando a una condivisione alternativa delle azioni

La fine di Halloween Il regista David Gordon Green ha risposto al contraccolpo dei fan con un punteggio televisivo / teatrale del 57% per il pubblico su Rotten Tomatoes. Punteggio “C-” da TVLine Readers Anche quando è apparso come il film o la serie più visti di tutti i tempi nel corso di due giorni pavone servizio di trasmissione.

nei teatri, La fine di Halloween Ha aperto a un rispettabile $ 41,3 milioni, per poi scendere di oltre l’80% questo fine settimana.

Alla domanda sul feedback negativo, Green ha confermato di aver semplicemente creato l’ultima versione della sua Creatore di filmQuando qualcuno dice: “Costruisci la casa dei tuoi sogni in questa proprietà con questo indirizzo e questi personaggi”, ognuno troverà qualcosa di diverso che avrà un senso per loro e lo farà proprio. Questo è quello che ho fatto.

“Per ogni morso del contraccolpo, ottieni anche persone che ti ringraziano per averla portata in un posto nuovo e tenerla viva e piena di amore”, ha continuato.

Greene ha detto che durante la creazione dell’ultima trilogia più ravvicinata, la domanda era: “Come possiamo renderlo non solo un arco narrativo carino ed elegante in un franchise?” , aggiungendo: “Non abbiamo mai pensato di realizzare Laurie [Strode] e Michele [Myers] Film. Non abbiamo mai pensato che doveva essere una rissa finale di tipo resa dei conti”.

Invece, Green ha raccontato una “storia d’amore” – tra la nipote Allison Laurie (interpretata da Andy Machack) e Corey Cunningham (Rohan Campbell), una babysitter maliziosa che è stata poi emarginata per la morte di un bambino che stava guardando – e nel farlo quindi, esplora “Cosa può creare uno psicopatico, senza dover approfondire una storia psicologica di Michael Myers”.

Green ha anche rivelato che oltre a utilizzare la stessa linea di credito blu di Halloween 3: La stagione della stregala prima bozza aveva un cenno più diretto alla prima uscita del franchise dopo decenni.

“C’era un finale che ho scritto, non abbiamo mai filmato, ed è stato girato in una fabbrica di Silver Shamrock dove sta sputando maschere e lanterne di streghe e scheletri… e poi inizia a sputare maschere di Michael Myers”, ha detto Green Shark, “ma Alla fine della giornata, ho pensato che fosse solo un favore. Per i fan di persone che sanno cos’è Silver Shamrock”.

cosa stavi pensando La fine di HalloweenE come l’hai visto?