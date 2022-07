Horizon Forbidden West DLC in corso mentre l’attrice si dirige verso MoCap

Il DLC per .non è stato confermato Orizzonte proibito a ovest Tuttavia, sono iniziate le speculazioni sul fatto che potesse essere in fase di sviluppo dopo che una delle attrici di motion capture di Aloy, Peggy Vrijens, ha confermato di essere tornata in studio per ulteriori lavori di mocap. Ulteriori prove sono emerse dopo aver intervistato l’attrice Louis van Beek, che fornisce le voci per il gioco.

Il DLC potrebbe essere in fase di sviluppo?

Peggy Vrijens è stata l’attrice che ha fatto gran parte del motion capture di Aloy durante le scene d’azione in Horizon Forbidden West, mentre Ashly Burch ha fatto le acrobazie e un’anonima signora anonima ha fatto le acrobazie più intense. in Condivisione Instagram (Grazie rosso), Vrijens ha rivelato che è tornata per catturare l’azione, e quando solo i crediti elencati per lei erano per Horizon Forbidden West, i fan hanno iniziato a ipotizzare che il DLC potesse essere in arrivo. in altra funzione (Grazie GamesRadar), l’attrice ha rivelato di aver incontrato Louis van Beek, che ha fornito la voce a Walla per il gioco, più o meno nello stesso periodo.

Molti hanno ipotizzato che il DLC verrà rilasciato per Horizon Forbidden West, dopo aver trovato aree fuori dal bordo della mappa che sospettano forniranno posizioni ideali. C’è un castello in rovina sul bordo della mappa a est di Plainsong, così come una strana area d’acqua inutilizzata a sud di Latopolis. Naturalmente, c’è anche la possibilità che la coppia stia lavorando per il prossimo gioco VR Horizon: Call of the Mountain. Aloy non è il protagonista di questo gioco ma promette comunque di apparire. In ogni caso, speriamo di scoprirlo presto.

In altre notizie, le voci riguardavano a Gioco di battle royale indipendente Ambientato nell’universo di Tom Clancy’s, The Division potrebbe essere tutto incentrato su The Division Heartland. Altrove, i rapporti affermano che il gioco più piccolo è stato ritardato insieme ad Avatar: Frontiers of Pandora La spaccatura di Assassin’s Creed.