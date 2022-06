I combattimenti di strada infuriano mentre Kiev cerca di preservare i guadagni di Sievierdonetsk

Feroci combattimenti di strada per una grande città industriale orientale

Le forze ucraine sono in inferiorità numerica, Zelensky non si arrende

Il fronte orientale è sotto costante bombardamento

Sforzi per evacuare migliaia di persone

Kiev/DRUZKIVKA, Ucraina, 7 giugno (Reuters) – Martedì le forze ucraine hanno combattuto i russi di strada in strada tra le rovine di Severodonetsk nel tentativo di preservare i guadagni da un contrattacco a sorpresa che ha ribaltato lo slancio in una delle terre più sanguinose. battaglie di guerra.

La lotta per la piccola città industriale è emersa come una battaglia fondamentale nell’Ucraina orientale, poiché la Russia ha concentrato la sua offensiva lì nella speranza di raggiungere uno dei suoi obiettivi di guerra dichiarati: catturare completamente la provincia di Luhansk circostante per conto dei delegati separatisti.

Dopo essersi ritirati da quasi tutta la città di fronte all’avanzata russa, la scorsa settimana le forze ucraine hanno lanciato un contrattacco a sorpresa, cacciando i russi dal centro della città. Da allora, i due eserciti sono corsi nelle strade, sostenendo entrambi di aver causato pesanti perdite.

“I nostri eroi non rinunciano alle loro posizioni a Severodonetsk”, ha detto ieri sera il presidente Volodymyr Zelensky in un discorso video, descrivendo i feroci combattimenti nelle strade della città. In precedenza, ha detto ai giornalisti in una conferenza stampa che gli ucraini erano in inferiorità numerica ma avevano ancora “tutte le possibilità” di rispondere.

Prima del contrattacco dell’Ucraina, la Russia sembrava sul punto di accerchiare la guarnigione ucraina nella provincia di Luhansk, tagliando la strada principale per Severodonetsk e la sua città gemella, Lysikansk, attraverso il fiume Seversky Donets.

Ma sulla scia del contrattacco, Zelensky ha fatto una visita a sorpresa a Lysichansk domenica, dimostrando che Kiev aveva ancora una strada aperta verso la roccaforte delle sue forze.

Il ministero della Difesa ucraino ha affermato che la Russia sta lanciando truppe ed equipaggiamento nel tentativo di sequestrare Severodonetsk. Il governatore di Luhansk Serhiy Gaidai ha dichiarato lunedì che la situazione è peggiorata da quando i difensori ucraini hanno espulso i russi nel fine settimana.

Luhansk e la vicina provincia di Donetsk, conosciute insieme come Donbass, sono diventate il principale snodo della Russia da quando hanno sconfitto le sue forze alla periferia di Kiev a marzo e le hanno spinte fuori da Kharkiv, la seconda città più grande, il mese scorso.

La Russia premeva da tre direzioni principali – est, nord e sud – per cercare di accerchiare gli ucraini nel Donbass. La Russia ha fatto progressi, ma lentamente non è riuscita a sferrare un colpo decisivo o ad accerchiare gli ucraini.

Nel suo aggiornamento notturno, l’esercito ucraino ha affermato che i civili sono stati uccisi nei bombardamenti russi nel Donbass e che le forze russe hanno sparato su più di 20 città usando bombardamenti di artiglieria e attacchi aerei.

A Druzhivka, nell’enclave della provincia di Donetsk controllata dall’Ucraina, i residenti stavano cercando tra le macerie delle case distrutte dai recenti bombardamenti.

“Per favore aiutateci”, ha gridato Nelia fuori dalla sua casa, il cui tetto era stato sfondato. “Mia nipote ha due bambini piccoli. Ha dovuto coprire uno dei suoi figli con il suo corpo”.

Un soldato ucraino spara da un lanciagranate automatico in una posizione di prima linea, nel mezzo di un attacco russo all’Ucraina, vicino a Bakhmut, regione del Donbass, Ucraina, 5 giugno 2022. REUTERS/Gleb Garanish READ Ucraina: l'attacco a Kiev è stato il "dito medio" di Putin per le Nazioni Unite Leggi di più

Nelle vicinanze, Nadezhda ha raccolto un album fotografico rosa per bambini e un quaderno dell’asilo tra le rovine della sua casa e lo ha messo sullo scaffale in qualche modo ancora in piedi tra le macerie.

“Non so nemmeno da dove cominciare. Sto qui a guardare ma non ho idea di cosa fare. Inizio a piangere, mi calmo, poi piango di nuovo”.

La Russia ha invaso l’Ucraina il 24 febbraio, in quella che ha definito una “operazione militare speciale” per eliminare quelle che vede come minacce alla sua sicurezza. L’Ucraina ei suoi alleati occidentali lo descrivono come una scusa infondata per lanciare una guerra per impadronirsi del territorio.

Il ministero della Difesa britannico ha dichiarato martedì che la Russia stava ancora cercando di isolare Severodonetsk avanzando da nord vicino a Izyum e da sud vicino a Popasna. Diceva che l’avanzata della Russia da Popasna si era bloccata nell’ultima settimana, mentre i rapporti di pesanti bombardamenti vicino a Izyum indicavano che Mosca si stava preparando a lanciare una nuova offensiva lì.

“È quasi certo che la Russia dovrà realizzare una svolta in almeno uno di questi assi per tradurre i guadagni tattici in successo operativo e fare progressi verso il suo obiettivo politico di controllare tutta l’Oblast’ di Donetsk”, si legge nella dichiarazione.

Ci sono continui bombardamenti lungo la linea del fronte, mentre la Russia cerca di avanzare verso Sloviansk e Kramatorsk, le due più grandi città di Donetsk controllate dall’Ucraina, ha detto alla televisione ucraina il governatore della regione di Donetsk, Pavlo Kirilenko.

Kirilenko ha affermato che sono in corso sforzi per evacuare le persone da diverse città, alcune delle quali sono sotto attacco giorno e notte, inclusa Slovensk, dove rimangono circa 24.000 residenti, circa un quarto della popolazione.

“La gente ora capisce, anche se è tardi, che è ora di partire”, ha detto.

L’Ucraina è uno dei maggiori esportatori di grano al mondo e i paesi occidentali accusano la Russia di creare la minaccia della fame globale chiudendo i porti ucraini sul Mar Nero.

Zelensky ha affermato che Kiev sta gradualmente ricevendo “sistemi antinave specifici” e che questo sarebbe il modo migliore per rompere il blocco russo dei porti ucraini.

Mosca nega la responsabilità della crisi alimentare, che si dice sia causata dalle sanzioni occidentali.

L’inviato russo delle Nazioni Unite, Vassily Nebenzia, si è ritirato lunedì da una riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, poiché il presidente del Consiglio europeo Charles Michel, parlando ai 15 membri dell’organismo, ha accusato Mosca di aver alimentato la crisi alimentare globale con l’invasione dell’Ucraina. Leggi di più

Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha affermato che Mosca risponderà alle spedizioni occidentali di armi a lungo raggio spingendo le forze ucraine lontano dai confini della Russia.

