La guerra tra Russia e Ucraina: aggiornamenti in tempo reale – The New York Times

Edifici distrutti da dozzine di attacchi aerei questo mese a Kiev, la capitale dell’Ucraina. a lui attribuito… Finbarr O’Reilly per il New York Times

Kiev, Ucraina – Due settimane fa, il capo della National Electric Utility ucraina era in piedi per strada davanti al quartier generale nel centro di Kiev quando ha sentito un fulmine nel cielo e ha assistito per la prima volta a un attacco di droni russi. La forza dell’esplosione pochi istanti dopo era ancora visibile venerdì nelle finestre in frantumi e nei detriti che ricoprivano il complesso.

“Purtroppo hanno colpito duramente”, ha detto Volodymyr Kudretsky, CEO di Ukrenergo, in un’intervista nel suo ufficio.

Il drone che ha colpito il quartier generale di Okrenigo è stato uno delle dozzine di attacchi aerei del 10 ottobre e i giorni seguenti hanno distrutto il 30 per cento delle centrali elettriche del paese. Nelle settimane che seguirono, gli elettricisti ucraini si affrettarono a fare le riparazioni, ma quella fu una sfida formidabile.

“Quasi ogni giorno, stavano colpendo alcuni obiettivi che Okronigo stava correndo”, ha detto. A differenza di un uragano o di qualsiasi altro disastro naturale, gli scioperi del 10 ottobre non sono stati un evento unico, ma l’inizio di una campagna in corso che secondo funzionari russi mirava a infliggere sofferenze ai civili e costringere l’Ucraina a sottomettersi alla volontà del Cremlino.

Dmitry Medvedev, l’ex presidente russo, primo ministro e attuale vice capo del Consiglio di sicurezza russo, ha dichiarato venerdì che l’Ucraina ripristinerà la stabilità energetica solo quando riconoscerà la legittimità delle richieste della Russia.

Il campanile oscurato della Cattedrale di Santa Sofia a Kiev la scorsa settimana. a lui attribuito… Brendan Hoffman per il New York Times

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha parlato alla nazione dalle strade buie di Kiev alla fine di giovedì. “Non abbiamo paura del buio”, ha detto. “Il momento più buio per noi non è senza luce, ma senza libertà”.

Parlando venerdì sera, Zelensky ha affermato che circa quattro milioni di ucraini ora vivono con restrizioni sull’uso dell’energia. Le persone nelle città di tutto il paese soffrono di incessanti blackout, che è l’unico modo in cui il fornitore di energia del paese può prevenire un “blackout completo”.

Più di 5.500 addetti alla manutenzione elettrica stanno lottando per effettuare riparazioni il più rapidamente possibile in condizioni spaventose, ha affermato Kudrytskyi.

“Immagina, sei un dipendente che mantiene una sottostazione”, ha detto il signor Kudrytskyi. “Lo sai che è un bersaglio.”

I lavoratori non sanno mai cosa troveranno quando usciranno dai loro nascondigli.

I tecnici riparano le linee elettriche e gli edifici danneggiati a Zaporizhia, in Ucraina, questo mese. a lui attribuito… Finbarr O’Reilly per il New York Times

Ha detto che le sirene e gli operai del caveau potevano sentire il ruggito dell’esplosione, poiché la potenza di un missile o di un drone è stata esacerbata dal rilascio di energia dalle apparecchiature elettriche. Un odore particolare, paragonato all’odore della plastica bruciata, riempie l’aria quando tutto finalmente riceve freschezza.

Dall’altra parte della centrale elettrica, che secondo lui può sembrare la sua piccola città, gli incendi alimentati dal petrolio utilizzato nelle macchine sono divampati per ore. Gli allarmi suonano due o tre volte al giorno. E proprio come gli operai raccolgono ciò che serve per la riparazione: una barriera, un’altra esplosione. Il signor Kudrytskyi ha detto che in una delle fabbriche, l’edificio in cui erano conservate le attrezzature per le riparazioni è stato colpito.

Ha detto: “È tutto finito”. “È davvero difficile immaginare di non essere all’interno di questo film terribile”.

L’obiettivo russo è stato così preciso che il signor Kudretsky e altri funzionari dell’energia ucraini hanno affermato che Mosca dovrebbe essere aiutata da esperti di energia.

“Non riesco a immaginare che gli esperti militari sappiano quale insieme di cose colpire per fare il maggior danno”, ha detto.

Il signor Kudrytskyi ha affermato che l’Ucraina ha un forte sistema energetico. Nonostante la perdita di energia generata dalla più grande centrale nucleare del paese a Zaporizhzhya e la distruzione della rete in parti del paese dove i combattimenti sono intensi, l’Ucraina stava ancora esportando energia un mese fa. Gli attacchi con missili e droni – che il signor Kudretsky ha detto sono iniziati l’11 settembre dopo che i russi sono stati espulsi dalla regione di Kharkiv – hanno posto fine a tutto ciò.

Se gli attacchi russi si fermassero oggi, ha detto, gli elettricisti potrebbero in gran parte ripristinare l’elettricità in meno di un mese. Ma non vi è alcuna indicazione che finiranno.

Cinque lavoratori dei servizi pubblici sono stati uccisi negli scioperi e dozzine sono rimasti feriti. Il signor Kudrytskyi si è detto ancora stupito dalla dedizione degli equipaggi che lavorano per mantenere le luci accese.