Gli Spurs hanno rinunciato alla recente scelta della lotteria Joshua Primo per ragioni poco chiare

Il Speroni di Sant’Antonio La guardia Joshua Primo è stata revocata. La squadra ha annunciato Di venerdì. L’allenatore degli Spurs Gregg Popovich ha rifiutato di fornire una spiegazione per la decisione della squadra e la dichiarazione ufficiale della squadra non ha offerto chiarezza. In termini di puro basket, questa è una delle mosse più sorprendenti della memoria recente.

Primo ha rilasciato la seguente dichiarazione di ESPN: “So che siete tutti sorpresi dall’annuncio di oggi. Ho cercato aiuto per affrontare il trauma precedente che ho vissuto e ora mi sto prendendo questo tempo per concentrarmi completamente sul mio trattamento di salute mentale”, ha detto Primo in una nota. “Spero di poter discutere di questi problemi in futuro in modo da poter aiutare altri che sono colpiti in modo simile. Apprezzo la privacy in questo momento”.

Primo è stato selezionato al 12° posto assoluto nel Draft NBA 2021. I suoi numeri non sono nulla di cui scrivere a casa – 5,9 punti a partita con il 37,2 percento di tiri dal campo – ma ha mostrato molte promesse nella sua stagione da rookie e nelle prime quattro partite di questa stagione. Ci si aspettava che Primo fosse sempre un progetto sul campo. Ci vorrà sempre del tempo prima che entri nella NBA.

Non capita spesso che le squadre NBA si spostino da giocatori così giovani, ma questo non è senza precedenti. I Phoenix Suns hanno rifiutato l’opzione per il terzo anno sulla scelta della lotteria 2020 Jalen Smith la scorsa stagione e alla fine lo hanno scambiato. Tuttavia, gli Spurs hanno ottenuto l’opzione per il terzo anno di Primo due settimane fa, il che significa che il suo contratto è garantito a $ 4,1 milioni in questa stagione e $ 4,3 milioni nella prossima stagione. Ora può essere rivendicato per le deroghe e, se cancella le deroghe, sarà un agente libero senza restrizioni.

Primo è stato indicato come “mal di gluteo sinistro” per la partita di venerdì contro i Chicago Bulls nel rapporto sull’infortunio di San Antonio, e ha già saltato la sconfitta di mercoledì contro il Minnesota. Ora, è completamente fuori dalla lista.