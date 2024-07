I democratici temono che Biden metterà a repentaglio le loro possibilità di ribaltare la Camera

Washington

Nei giorni successivi La performance deludente del dibattito del presidente Joe BidenUn certo numero di democratici che corrono in distretti competitivi hanno espresso il loro timore alla campagna di Biden e alla Casa Bianca che mantenere il presidente in cima alla classifica non solo danneggi le possibilità del partito di mantenere la presidenza, ma danneggi anche l’obiettivo desiderato di Vinci ancora La Camera dei Rappresentanti è controllata dal Partito Repubblicano.

I legislatori democratici hanno espresso la convinzione che Biden potrebbe sopprimere l’affluenza alle urne, che sarà il fattore decisivo in una serie di gare chiave, e quindi compromettere la loro capacità di vincere a novembre, secondo molteplici fonti vicine ai colloqui.

Il deputato democratico Jared Golden, che rappresenta un distretto in gran parte rurale del Maine che ha sostenuto due volte l’ex presidente Donald Trump, ha detto martedì in opinione Ha detto che si aspetta che Trump vinca a novembre, “e mi va bene”.

La rappresentante dello stato di Washington Mary Glusenkamp Perez ha detto martedì che crede che Biden perderà, ma si è fermata prima di invitarlo a ritirarsi dalla corsa.

“Circa 50 milioni di americani si sono sintonizzati su quel dibattito. Sono stato uno di loro per cinque minuti molto dolorosi. Abbiamo visto tutti quello che abbiamo visto e non si può annullare”, ha detto Glusenkamp-Perez all’affiliata della CNN KATU quando gli è stato chiesto se Biden avrebbe dovuto restare in corsa.” La realtà, penso, è che Biden perderà contro Trump. So che è difficile, ma penso che il danno sia stato fatto a causa di quel dibattito.”

In particolare, i democratici sentono il calore negli scontri più difficili per le elezioni generali.

“I leader non esitano a dire alla campagna come si sentono. Dicono che perderanno se dovessero candidarsi con Joe Biden”, ha detto alla CNN un parlamentare democratico che ha familiarità con le conversazioni.

La deputata in pensione Ann Kuster, che rappresenta un controverso seggio oscillante nel New Hampshire, ha detto alla CNN di essere stata in contatto con la Casa Bianca e la campagna di Biden “per le preoccupazioni sulla sicurezza del presidente che influiscono sulle corse alla Camera, in particolare sui distretti difficili”.

“Per rispondere alle preoccupazioni dei nostri elettori, dobbiamo dimostrare che il presidente è adatto non solo per il lavoro, ma anche per la campagna”, ha detto Koster “Joe Biden ha sempre fatto la cosa giusta per il suo Paese , ed è per questo che mi aspetto che questo problema venga risolto e che i democratici si uniscano dietro il ticket”.

Un altro membro della Camera Democratica proveniente da uno stato blu ha detto mercoledì alla CNN che le ultime 24 ore stanno iniziando a sembrare diverse.

Il rappresentante ha descritto il torrente di messaggi dei delegati e degli elettori democratici di base nelle ultime 24 ore come se tutti dicessero essenzialmente la stessa cosa: “Amo e rispetto il presidente, ma è giunto il momento”.

Il rappresentante democratico ha affermato che questa è la prima volta dalla disastrosa prestazione di Biden nel dibattito che i delegati e gli elettori democratici comuni esprimono il desiderio che Biden si dimetta.

Un altro rappresentante democratico ha affermato che la sua valutazione sulla candidatura di Biden è che “è finita, stiamo solo aspettando l’annuncio”. [Biden] Non è ancora arrivato e ci vorrà del tempo per arrivarci, ma è finito.

Alla domanda se le interviste e gli eventi programmati di Biden nei prossimi giorni potrebbero cambiare la situazione, il parlamentare ha detto di non pensarla così. “È una questione di dati”, ha detto questo membro, sottolineando che “la situazione sta peggiorando”.

Il rappresentante ha anche detto che è prevista una telefonata completa tra i democratici al Congresso. Mercoledì pomeriggio non era ancora stata fissata la data della chiamata.

casa Bianca Martedì prova a calmare le paureLa portavoce della Casa Bianca Karine Jean-Pierre ha aperto il suo briefing dicendo: “Prima di tutto, voglio dire che comprendiamo le preoccupazioni. Le comprendiamo. Il presidente non ha passato una bella serata”.

In seguito ha aggiunto: “Non stiamo denigrando ciò che ha visto il popolo americano”.

Alla domanda se Biden si presentasse regolarmente nel modo in cui si presentava nel dibattito, Jean-Pierre ha citato un discorso tenuto da Biden Ha pronunciato nella Carolina del Nord il giorno dopo il dibattito: “Capisce di non essere giovane”, ha detto, aggiungendo che il suo obiettivo sarà continuare a “servire il popolo americano sulle questioni che gli stanno a cuore”.

Alla domanda sulle preoccupazioni dei democratici, la portavoce della campagna di Biden Lauren Hitt ha detto: “Il presidente ha parlato personalmente con molti funzionari eletti al Congresso e su tutti i campi di battaglia dopo il dibattito”.

La deputata Susan Del Penne, democratica dello stato di Washington e presidente del comitato per la campagna del Congresso democratico, ha affermato in una dichiarazione il suo forte sostegno a Biden.

“La posta in gioco è incredibilmente alta in queste elezioni, per tutti noi. E questo non è cambiato dopo la scorsa settimana”, ha detto DelBene. “La scelta di novembre è chiarissima: democratici che vogliono governare in modo responsabile contro repubblicani estremisti ossessionati dalle agevolazioni fiscali per i miliardari, dalla limitazione della libertà riproduttiva e dalla difesa degli attacchi di Trump alla nostra democrazia. I nostri candidati sono leader autentici con precedenti comprovati e ne sono fiducioso I democratici si riprenderanno la maggioranza”.

I democratici affrontano una dura battaglia per mantenere il controllo del Senato. Ai repubblicani basta vincere uno o due seggi – a seconda di quale partito vincerà la Casa Bianca – per ribaltare il controllo, e la competizione si ridurrà nella misura in cui i democratici negli stati rossi potranno sfidare l’inclinazione partigiana nei loro stati.

Ma a casa è una storia diversa.

I repubblicani controllano la Camera con margini ristretti e 17 di questi legislatori repubblicani sono stati eletti nelle comunità che hanno sostenuto Biden nel 2020. Lo squilibrio che ha travolto l’attuale maggioranza repubblicana sottolinea i pericoli di margini sottilissimi, ma sottolinea come anche la Camera bassa può fungere da cuscinetto per… la Casa Bianca.

“So che io e altri sottolineiamo l’importanza di ribaltare la Camera come ultimo firewall in caso di presidenza Trump”, ha detto un altro democratico in contatto con la campagna di Biden.

Ma la risposta che i democratici stanno ricevendo è in gran parte quella di resistere finché il presidente e la sua cerchia ristretta non potranno valutare il danno arrecato e tracciare una via da seguire.

“La campagna di Biden ha ascoltato molte preoccupazioni da parte di potenti sostenitori in tutto il paese, ma ha chiesto tempo per elaborare e digerire i dati dei sondaggi in arrivo e tracciare una strategia per il futuro”, ha detto alla CNN un parlamentare democratico.

Il rappresentante ha aggiunto: “Tutti stanno dalla parte del presidente mentre la sua campagna lavora per valutare il danno arrecatogli”.

La linea prevalente della campagna resta che Biden ha avuto una brutta notte di dibattito, e questo non dovrebbe sminuire il record che ha costruito nel suo primo mandato, soprattutto se paragonato al pericolo rappresentato da Trump.

Ma alcuni democratici non sono disposti ad aspettare.

Martedì il rappresentante democratico Lloyd Doggett del Texas era diventato Il primo membro democratico del Congresso invita Biden a ritirarsi dalla corsa presidenziale, mentre Un numero crescente Molti leader democratici affermano di volere le sue dimissioni per il bene del partito e del Paese.

Un altro sentimento prevalente che i legislatori hanno condiviso con la campagna negli ultimi giorni è stato il desiderio che il presidente tenga più eventi mediatici e interviste se è seriamente intenzionato a mettere la sua performance nel dibattito nello specchietto retrovisore.

Il rappresentante Gregory Meeks, il massimo democratico della commissione per gli affari esteri della Camera, ha riconosciuto il giorno dopo il dibattito che la notte è stata difficile per Biden e ha detto che il presidente deve adottare misure per dimostrare il suo coraggio per un secondo mandato tenendo più incontri pubblici e rispondendo domande difficili da parte della stampa.

“Penso che debba impegnarsi di più”, ha detto Meeks ai giornalisti.

Il deputato Bennie Thompson, il massimo democratico del Comitato per la Sicurezza Nazionale della Camera, è d’accordo con lui.

“Chiaramente ha bisogno di diffondere il suo messaggio al pubblico. Penso che la sua strategia debba continuare ad essere quella del coinvolgimento”, ha detto Thompson venerdì.

Martedì la Casa Bianca ha detto che Biden parteciperà anche a un evento elettorale venerdì Intervista con ABC NotizieHanno inoltre annunciato una conferenza stampa la prossima settimana nell’ambito del vertice NATO ospitato a Washington, DC.

Ma la preoccupazione di una manciata di democratici, a cui è stato concesso l’anonimato dalla CNN per parlare con franchezza, riguardava se la maggiore visibilità di Biden avrebbe aiutato a arginare la preoccupazione sulla capacità del presidente di rimanere in cima alla lista.

Un altro democratico della Camera ha detto alla CNN: “Sarebbe utile se potesse dimostrare di sapersi rilassare, lasciarsi andare e parlare fluentemente, ma sarebbe doloroso se fosse tutto scritto su un gobbo e sembrasse esausto. Tutto dipende da ciò che vede il pubblico”. .”

Sostieni pubblicamente Biden



Pubblicamente, i leader democratici della Camera hanno sostenuto Biden, ma hanno anche spostato la conversazione su ciò che potevano controllare: riprendersi la Camera.

“Vinceremo la Camera a novembre”, ha detto ai giornalisti il ​​leader democratico della Camera Hakeem Jeffries quando gli è stato chiesto della sua reazione alla performance di Biden il giorno dopo il dibattito.

Fonti hanno detto alla CNN che Biden ha chiamato Jeffers e il leader della maggioranza al Senato Chuck Schumer mercoledì, la prima volta che Biden ha parlato con i leader democratici dopo il dibattito.

La leadership democratica della Camera terrà una chiamata mercoledì, ha detto alla CNN una fonte vicina alla questione.

Il giorno dopo il dibattito, Jeffries e l’ex presidente Barack Obama hanno organizzato una raccolta fondi per la campagna democratica a New York, incentrata specificamente sulla necessità che i democratici riprendano il controllo della Camera, raccogliendo 3 milioni di dollari, secondo una fonte vicina alla questione. .

In un altro tentativo di dissipare le preoccupazioni, mercoledì la campagna di Biden ha anche inviato un’e-mail ai capi dello staff democratico della Camera delineando gli ultimi numeri del sondaggio e elogiando la recente raccolta fondi di 127 milioni di dollari, che una fonte informata ha condiviso con la CNN. La campagna afferma che i sondaggi riflettono una corsa costante, sottolineando che i sondaggi sono “un’istantanea nel tempo” e possono fluttuare.

Il democratico n. 3 della Camera Pete Aguilar ha detto alla CNN che Biden ha avuto una “notte dura” nel dibattito, ma ha aggiunto: “Ragione in più per cui lavorerò ogni giorno da ora fino a novembre per ribaltare la Camera”.

Nel frattempo, i rappresentanti democratici della vecchia guardia Jim Clyburn e Nancy Pelosi sono intervenuti martedì, con Clyburn che ha appoggiato Biden ma ha detto che se non fosse in cima alla classifica, sosterrebbe il vicepresidente Kamala Harris.

Pelosi, l’ex presidente della Camera, ha affermato che la domanda che gli elettori si sono posti se la performance del dibattito di Biden della scorsa settimana fosse un “episodio” o una “condizione” durante un’intervista a MSNBC martedì era una “domanda legittima”.

L’ex relatrice ha anche affermato di aver sentito reazioni “misti” alla discussione da parte dei donatori e di altre persone nella sua rete democratica. “Alcuni dicono, beh, come possiamo sottomettere… [nomination] “Il processo per diventare ciò che è possibile è un processo complesso. Altri dicono: ‘Joe è l’uomo per noi. Lo amiamo e ci fidiamo di lui.'”

Ha aggiunto: “Dipenderà da Joe Biden”.

