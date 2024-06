I fan di Switch chiamano Metroid Prime 4 la “missione finale” in suo onore

con Nuova console Nintendo Con l’avvicinarsi del 2025, Switch è nel suo anno del crepuscolo. Sembra che lo sarà Un addio davvero grandema è sempre divertente lasciarsi alle spalle il vecchio sistema per la prossima novità. Metroid Prime 4: Oltre Sarà probabilmente uno degli ultimi grandi giochi che Nintendo pubblicherà per Switch. I fan considerano il gioco di azione e avventura in prima persona la “missione finale” per la console e stanno elogiando il dispositivo di quasi otto anni nell’unico modo in cui Internet conosce: su siti diffamatori.

La tendenza ebbe origine da A Tweet di @Mlickles, che recita “I Nintendo Switch di 8 anni giocheranno a Prime 4 come se fosse la loro missione finale”. In effetti, molti giochi last-gen mettono in svantaggio l’hardware del day-one. Il giorno del lancio la mia PlayStation 4 sembrava sul punto di lanciarsi nello spazio mentre giocavo L’ultimo di noi, seconda parte. Lo Switch non è un dispositivo rumoroso, quindi è probabile che si surriscaldi durante il gioco Metroid Sembra un motore a reazione portatile. Ma i fan di Nintendo hanno colto l’idea e l’hanno portata avanti.

Non tutte le risposte erano cupamente comiche. Alcuni erano più sani, come se stessero salutando un vecchio amico dopo l’ultima partita insieme.

Speriamo che i trasformatori possano funzionare Metroid Prime 4: Oltre Questo va bene, ma è noto che il sistema si surriscalda Giochi intensi come La leggenda di Zelda: Kingdom Tears. Per non parlare del problema che ha lo Switch in generale Affrontare problemi frenetici Perché il mondo sta bruciando e le temperature stanno aumentando.

Metroid Prime 4: Oltre Verrà lanciato nel 2025, ma così è stato Quasi certamente Riproduzione nella tonalità originale del filmato. Nintendo ha anche mostrato molti giochi che verranno rilasciati da qui ad allora Nintendo Direct di giugno.

