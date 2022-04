Playnote Studio è un’ottima app DSi Flipnote Studio per Playdate

I fan dei giochi per dispositivi mobili e dei fantastici gadget hanno senza dubbio visto le recensioni di Playdate la scorsa settimana. La graziosa console di Panic è una celebrazione di tempi di gioco più semplici e siamo stati abbastanza fortunati da averne uno all’inizio: noi L’ho trovato un ottimo piccolo sistema gialloche ci riporta “a un’epoca in cui i videogiochi per dispositivi mobili erano un passatempo più semplice e innocente e ogni nuova esperienza sembrava fresca ed eccitante”.

Oltre ai nuovi giochi caricati con esso, Playdate è anche una piattaforma aperta con sviluppatori di tutte le dimensioni in grado di creare e distribuire software di facile download per esso. Uno di questi programmi è Studio delle note di giocouna piccola app per tutti coloro che si stanno perdendo il fantastico strumento di animazione semplice sul proprio Nintendo DSi, Flip Note Studio.

Anche se l’app di animazione di Nintendo potrebbe non essere disponibile per il download in questi giorni, i brevi artefatti in stile flipbook creati con Flipnote Studio possono essere visualizzati su Playdate utilizzando il software dello sviluppatore James Daniel. L’applicazione è basata su una versione precedente lettore webe utilizza il braccio della console per consentirti di spostarti avanti e indietro attraverso i fotogrammi dell’animazione.

Le app Flipnote di Nintendo hanno attirato un seguito dedicato ed entusiasta e continuano a suscitare passioni ancora oggi. Lo scherzo del pesce d’aprile 2020 che “fa trapelare” una copia di Switch Tanta rabbia da parte dei fan Rivolto ai truffatori. Nello stesso anno, ha rivelato un fan Incredibile animazione di 34 minuti duramente guadagnato Flipnote Studio 3DVersione 3DS. Sì, è un po’ di dedizione, proprio lì!

Oh, grazie per aver dato un’occhiata alla mia applet Flipnote! Per chi se lo chiedesse, può essere scaricato all’indirizzo https://t.co/FpOG1VQoIx ! Ho intenzione di rilasciare un piccolo aggiornamento più tardi oggi per risolvere un paio di arresti anomali e problemi minori relativi all’esperienza utente, quindi resta sintonizzato! – James (rakujira) 25 aprile 2022

Puoi andare a playnote.studio Per maggiori informazioni su come scaricare l’app su Playdate e goderti i Flipnote a tuo piacimento.

“Scarica l’app nel nostro Playdate? E se non sei nel gruppo di distribuzione 1?” Ah, anche se potremmo avere un Playdate alle Nintendo Lite Towers, alcuni di noi del Team NL stanno aspettando da un po’ che le nostre date di gioco personali vengano inviate. Nel frattempo, scaricheremo l’app, la configureremo e aspetteremo di esaminare alcune opzioni cartacee.