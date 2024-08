I Foo Fighters rispondono con una parola all’uso di una canzone da parte di Trump nell’introduzione allo spettacolo di RFK Jr..

I Foo Fighters non erano soddisfatti del fatto che l’ex presidente Donald Trump presentasse Robert F. Kennedy Jr. per la loro canzone “Il mio eroeVenerdì ad una manifestazione elettorale in Arizona.

Poche ore dopo che il teorico della cospirazione aveva sospeso la sua campagna presidenziale indipendente e aveva appoggiato il candidato repubblicano, Trump aveva definito Kennedy “molto rispettato” e una “grande persona” prima di dedicarsi all’iconica canzone della band del 1998.

I Foo Fighters avevano una sola parola per utente

“NO,” La banda ha rispostoil cui fondatore Dave Grohl in precedenza si riferiva a Trump come “Tremore enorme“.”

La banda Uno screenshot è stato successivamente condiviso In risposta al loro resoconto principale, hanno aggiunto: “Siamo chiari”.

Portavoce dei Foo Fighters Lo ha detto venerdì Billboard La campagna di Trump non ha chiesto il permesso di utilizzare la canzone e “non l’avrebbe concesso” se l’avesse fatto.

Il portavoce ha osservato che “si stanno intraprendendo azioni appropriate” contro la campagna di Trump e il ricavato che la band riceverà grazie al suo utilizzo sarà donato alla campagna Harris.

L’uso di “My Hero” da parte di Trump arriva pochi giorni dopo che Beyoncé ha minacciato di inviare una lettera di cessazione e desistenza alla campagna di Trump per l’uso non autorizzato della sua canzone “Freedom”. Il percorso che hai accettato Per la campagna Harris.

Nel corso degli anni numerosi artisti hanno attaccato Trump per aver utilizzato le loro canzoni senza il loro consenso.

Celine Dion si è espressa contro Trump usando la sua canzone “My Heart Will Go On” durante una manifestazione elettorale all’inizio di questo mese. READ La star di "Batgirl" Leslie Grace parla per la prima volta dopo che il film è stato tagliato

La famiglia del defunto Isaac Hayes ha minacciato di intentare una causa per violazione del copyright questo mese anche contro il candidato repubblicano e la sua campagna per aver suonato la sua canzone “Hold On, I’m Coming”.

E una droga Il defunto Sinead O’Connor Alcuni lo hanno anche criticato per aver utilizzato la sua performance di “Nothing Compares 2 U” durante le manifestazioni elettorali, invitando Trump e i suoi collaboratori a “smettere immediatamente di usare la sua musica”.